Consumidor deve estar alerta contra risco de fraude em caÃ§a-pelÃºcias

Por Flipar

No dia 28 de agosto de 2024, por exemplo, a PolÃ­cia Civil cumpriu mandados de busca e apreensÃ£o em locais ligados a empresas acusadas de prÃ¡tica criminosa contra o consumidor.
ReproduÃ§Ã£o de vÃ­deo TV Globo

Na operaÃ§Ã£o, foram alvo endereÃ§os na cidade do Rio de Janeiro, em municÃ­pios da Baixada Fluminense e tambÃ©m em Santa Catarina – neste Ãºltimo caso, com a ajuda das autoridades policiais do estado do sul do paÃ­s.
ReproduÃ§Ã£o de vÃ­deo TV Globo

A aÃ§Ã£o fez parte da OperaÃ§Ã£o MÃ£os Leves 2, que apura a atuaÃ§Ã£o de quadrilhas na exploraÃ§Ã£o de mÃ¡quinas de pelÃºcia falsificadas. Meses antes, a polÃ­cia tinha apreendido mÃ¡quinas na primeira fase da OperaÃ§Ã£o.
Freepik

Peritos do Instituto de CriminalÃ­stica Carlos Ã‰boli (ICCE) examinaram as mÃ¡quinas apreendidas e constataram haver adulteraÃ§Ã£o nos equipamentos.
Freepik

De acordo com a perÃ­cia, a programaÃ§Ã£o das mÃ¡quinas examinadas tinha sido feita de tal maneira que o jogador sÃ³ conseguia capturar um boneco apÃ³s um certo nÃºmero de tentativas.
Freepik

O exame descobriu que as mÃ¡quinas possuÃ­am uma espÃ©cie de contador de jogadas que regulava a intensidade da corrente elÃ©trica.
ReproduÃ§Ã£o TV Globo

O sistema tinha sido programado para que somente apÃ³s uma certa quantidade de tentativas a mÃ¡quina liberasse a potÃªncia necessÃ¡ria para a garra eletrÃ´nica agarrar um bicho de pelÃºcia. Antes disso, nÃ£o havia pressÃ£o suficiente.
FREEPIK

A investigaÃ§Ã£o apontou, portanto, que as mÃ¡quinas integram um esquema fraudulento para enganar os consumidores, que pensam depender apenas de sua habilidade para capturar os brinquedos.
Pixabay

?O sucesso do jogador, na verdade, estÃ¡ muito mais ligado Ã  sorte de jogar no momento em que o contador permite a captura?, disse o delegado na Ã©poca.
ReproduÃ§Ã£o de vÃ­deo TV Globo

Na primeira fase da operaÃ§Ã£o foram apreendidas nÃ£o sÃ³ as mÃ¡quinas como uma imensa quantidade de bichos de pelÃºcia.
ReproduÃ§Ã£o TV Globo

AlÃ©m disso, foram apreendidos aparelhos de celular, computadores e documentos. Uma arma foi encontrada em um galpÃ£o.
ReproduÃ§Ã£o de vÃ­deo TV Globo

Segundo a polÃ­cia, as mÃ¡quinas apreendidas seriam destinadas a shoppings em diferentes bairros do Rio. Lugares que inspiram confianÃ§a.
ReproduÃ§Ã£o TV Globo

De acordo com o delegado, as empresas envolvidas no esquema respondem por crime contra a economia popular, crime contra o consumidor, crime contra a propriedade imaterial, associaÃ§Ã£o criminosa e contravenÃ§Ã£o de jogo de azar.
Freepik

