Por Flipar
No dia 28 de agosto de 2024, por exemplo, a PolÃcia Civil cumpriu mandados de busca e apreensÃ£o em locais ligados a empresas acusadas de prÃ¡tica criminosa contra o consumidor.
Na operaÃ§Ã£o, foram alvo endereÃ§os na cidade do Rio de Janeiro, em municÃpios da Baixada Fluminense e tambÃ©m em Santa Catarina – neste Ãºltimo caso, com a ajuda das autoridades policiais do estado do sul do paÃs.
A aÃ§Ã£o fez parte da OperaÃ§Ã£o MÃ£os Leves 2, que apura a atuaÃ§Ã£o de quadrilhas na exploraÃ§Ã£o de mÃ¡quinas de pelÃºcia falsificadas. Meses antes, a polÃcia tinha apreendido mÃ¡quinas na primeira fase da OperaÃ§Ã£o.
Peritos do Instituto de CriminalÃstica Carlos Ã‰boli (ICCE) examinaram as mÃ¡quinas apreendidas e constataram haver adulteraÃ§Ã£o nos equipamentos.
De acordo com a perÃcia, a programaÃ§Ã£o das mÃ¡quinas examinadas tinha sido feita de tal maneira que o jogador sÃ³ conseguia capturar um boneco apÃ³s um certo nÃºmero de tentativas.
O exame descobriu que as mÃ¡quinas possuÃam uma espÃ©cie de contador de jogadas que regulava a intensidade da corrente elÃ©trica.
O sistema tinha sido programado para que somente apÃ³s uma certa quantidade de tentativas a mÃ¡quina liberasse a potÃªncia necessÃ¡ria para a garra eletrÃ´nica agarrar um bicho de pelÃºcia. Antes disso, nÃ£o havia pressÃ£o suficiente.
A investigaÃ§Ã£o apontou, portanto, que as mÃ¡quinas integram um esquema fraudulento para enganar os consumidores, que pensam depender apenas de sua habilidade para capturar os brinquedos.
?O sucesso do jogador, na verdade, estÃ¡ muito mais ligado Ã sorte de jogar no momento em que o contador permite a captura?, disse o delegado na Ã©poca.
Na primeira fase da operaÃ§Ã£o foram apreendidas nÃ£o sÃ³ as mÃ¡quinas como uma imensa quantidade de bichos de pelÃºcia.
AlÃ©m disso, foram apreendidos aparelhos de celular, computadores e documentos. Uma arma foi encontrada em um galpÃ£o.
Segundo a polÃcia, as mÃ¡quinas apreendidas seriam destinadas a shoppings em diferentes bairros do Rio. Lugares que inspiram confianÃ§a.
De acordo com o delegado, as empresas envolvidas no esquema respondem por crime contra a economia popular, crime contra o consumidor, crime contra a propriedade imaterial, associaÃ§Ã£o criminosa e contravenÃ§Ã£o de jogo de azar.