Melhores lugares para esportes radicais nos Estados Unidos

Lake Tahoe, Califórnia/Nevada – Esportes: Esqui, snowboarding, mountain biking, trilhas – Descrição: Lake Tahoe é um destino de aventura durante todo o ano, com esqui e snowboarding no inverno e trilhas e mountain biking no verão, rodeado por vistas deslumbrantes das montanhas e do lago – Melhor época: Inverno (dezembro-março) para esqui, verão (junho-setembro) para trilhas.