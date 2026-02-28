Celebridades com nome ou sobrenome real muito diferente do artístico

Por Flipar
Zeca Pagodinho: O cantor e compositor, nascido em 4/2/1959 em Irajá, no subúrbio carioca, se chama Jessé Gomes da Silva Filho. Quem diria?
Chay Suede – O ator capixaba, nascido em 30/6/1992, se chama Roobertchay Domingues da Rocha Filho. Ele abreviou o nome Roobertchay (inventado por seu avô). E acrescentou o sobrenome Suede, inspirado pelo filme Johnny Suede (de 1991), estrelado por Brad Pitt.
Anitta – A cantora carioca, nascida em 30/3/1993, se chama Larissa de Macedo Machado. Ela escolheu esse nome artístico por ser fã da minissérie “Presença de Anita” (de 2001), protagonizada por Mel Lisboa na TV Globo.
Thaís Fersoza – A atriz carioca, nascida em 13/4/1984, casada com o cantor Michel Teló, se chama Thaís Cristina Soares dos Santos Teló. Ela criou um sobrenome artístico com Fer (de Fernandes, da mãe), So (de Soares, dela mesma) e Sa (de Santos, do pai). Para ficar mais sonoro, trocou Sa por Za: FERSOZA.
Débora Duarte – A atriz paulista, nascida em 2/1/1950 – mãe das atrizes Daniela e Paloma Duarte – se chama Débora Susan Duke. Mas adotou o sobrenome artístico do padrasto, o ator Lima Duarte, com quem sua mãe, a atriz Marisa Sanches, se casou quando ela tinha 1 ano.
Guilherme Leicam – O ator e cantor gaúcho, nascido em 20/7/1990, se chama Guilherme Maciel da Costa. Profissionalmente, ele inverteu a ordem do segundo nome. Maciel virou Leicam.
Gusttavo Lima – O cantor, compositor e empresário mineiro, nascido em 3/9/1989, se chama Nivaldo Batista Lima, mas adotou o nome Gustavo porque soava melhor na dupla sertaneja com Alessandro. Depois, ele dobrou a letra T.
Susana Vieira – A atriz paulista, nascida em 23/8/1942, se chama Sônia Maria Vieira Gonçalves. Estreou na TV em 1962 e adotou o nome da irmã (a atriz Susana Gonçalves) para sua identidade artística.
Maria Gadú – A cantora e compositora paulista, nascida em 4/12/1986, se chama Mayra Correa Aygadoux. Popularizou o nome como Maria e simplificou a pronúncia do sobrenome.
Marjorie Estiano – A atriz paranaense, nascida em 8/3/1982, se chama Marjorie Dias de Oliveira. O sobrenome adotado na carreira artística é o do avô, Sebastião Estiano, que morreu antes do nascimento de Marjorie.
Luisa Mell – A atriz e ativista paulista, defensora dos animais, nascida em 19/9/1978, se chama Marina Zatz de Camargo. Ela decidiu criar um nome artístico quando começou na televisão. Luisa é o nome de sua avó. E o Mell, uma brincadeira porque ela vendeu pão de mel na infância.
Fernanda Montenegro – A atriz e acadêmica carioca, nascida em 16/10/1929, se chama Arlette Pinheiro Esteves da Silva. Ela adotou o pseudônimo Fernanda no início da carreira, e o Montenegro foi uma homenagem ao Doutor Montenegro, médico de sua família.
Glória Menezes – A atriz gaúcha, nascida em 19/10/1934, viúva de Tarcísio Meira em 2021, se chama Nilcedes Soares Magalhães Sobrinho. Nilcedes mistura Nilo e Mercedes (seus pais). Escolheu Glória por ser compreendido em qualquer idioma. E Menezes por ter origem portuguesa e 13 letras (número de sorte).
Tony Ramos – O ator paranaense, nascido em 25/8/1948, se chama Antônio de Carvalho Barbosa. Ele aproveitou o apelido que já tinha, Tony, e juntou com Ramos, sobrenome de um parente, formando um nome artístico sonoro.
Leona Cavalli – A atriz gaúcha, nascida em 6/11/1969, se chama Alleyona Canedo da Silva Motivo. O nome foi escolhido por seu pai, mas, ao se dedicar à carreira artística, ela fez a vontade da mãe, que queria batizá-la como Leona. O Cavalli é uma homenagem aos padrinhos.
Marcos Pasquim – O ator paulista, nascido em 14/6/1969, que também é piloto, pegou seu prenome e colou no apelido Pasquim, que ele recebeu ainda na infância, por fazer muitas piadas inspiradas no jornal Pasquim, semanário de humor que existiu entre 1969 e 1991.
Renata Sorrah – A atriz carioca, nascida em 21/2/1947, tem ascendência portuguesa, judaica e alemã. Ela se chama Renata Leonardo Pereira Sochaczewski. E o último sobrenome, de origem polonesa, é pronunciado “sorratchéski”. Daí, abreviou para Sorrah, para alívio do público.
Claudia Ohana – A atriz carioca, nascida em 6/2/1963, se chama Maria Cláudia Carneiro Silva. Escolheu o Claudia do seu nome e juntou com o sobrenome da mãe, Nazaré Ohana.
Camila Pitanga – A atriz carioca, nascida em14/6/1977, se chama Camila Manhães Sampaio. Ela adotou o mesmo sobrenome artístico escolhido pelo pai, o ator Antônio Pitanga.
Fiuk – O ator e cantor paulista, nascido em 25/10/1990, filho do ator, cantor e compositor Fábio Júnior, se chama Filipe Kartalian Ayrosa Galvão. Mas oficializou como nome artístico o apelido dado a ele por amigos.
Antônio Pitanga – O ator baiano, nascido em 13/6/1939, se chama Antonio Luiz Sampaio. Ele estreou no cinema no filme “Bahia de Todos os Santos” (em 1960) com o nome Antonio Sampaio. Mas apropriou-se do nome de seu personagem, Pitanga, para seu sobrenome artístico a partir dali.
Marquinho Sathan – O cantor e compositor carioca, nascido em 24/1/1956, um dos principais nomes do samba brasileiro, se chama Marco Antônio Costa Santos. Segue a Numerologia e, depois de ser Marquinhos Satã, mudou para Marquinho Sathan.
Vanessa Giácomo – A atriz nascida em Volta Redonda (RJ), em 29/3/1983, decidiu homenagear o avô italiano, mas aportuguesou o sobrenome com a grafia Giácomo, com acento no A.