Ficaram na lembrança: chocolates que já saíram de linha e deixaram saudade

Por Flipar
Cigarrinhos de chocolate Pan: Lançados em 1941, esses chocolates em formato de cigarro faziam sucesso na época em que fumar era considerado algo sofisticado. Saiu de linha nos anos 1990 depois de uma campanha do Ministério da Saúde contra o tabagismo.
Turma da Mônica, da Nestlé: Esse chocolate fez parte da infância de muita criança nos anos 1990, mas, depois de um imbróglio envolvendo a licença dos personagens, o doce com os personagens acabou saindo de linha.
Nossa Turma, da Lacta: O Chocolate Turma da Mônica fez tanto sucesso que a Lacta lançou o “Nossa Turma” por um tempo, só que com personagens da Disney.
Surpresa Bichos: Embalada no sucesso do Chocolate Surpresa, a Nestlé lançou a linha “Surpresa Bichos”, em 1997. Essa era uma versão menor, com o formato dos bichinhos e sem cartão de curiosidades.
Em 2020, a empresa chegou a lançar uma releitura do bombom, o “Feitiçaria”, mas depois de uma enxurrada de críticas na internet, teve que mudar o nome para “Lacta Morango”.
Alô Doçura, da Garoto: Esse bombom com um dos nomes mais esquisitos de todos foi retirado das caixas da Garoto e hoje em dia só existe em formato de barra.
Mini Bis, da Lacta: Essa opção mini do Bis foi lançada em 2009 e tinha duas versões: no copo de plástico de 150g e outra no pacotinho de 30g.
Chocante, da Evelyn: Talvez poucos se lembrem desse chocolate que fez algum sucesso nos anos 1980, mas acabou sendo descontinuado.
Quik, da Nestlé: Outro da galeria dos “obscuros” foi o chocolate Quik, comercializado na década de 1990. Por conta das poucas vendas, ele acabou saindo do mercado. Quem gostava do chocolate se deu mal.
Fricote, da Lacta: Pensando em competir com o clássico Prestígio, a Lacta lançou o bombom Fricote em 1992, que também vinha com recheio de coco. Mais um que não durou muito tempo.
Bombom Mundy, da Garoto: Até hoje tem gente que sente saudades dos bombons Mundy, que deixaram de vir nas caixas da Garoto.
Bombom Diplomata, da Nestlé: Com recheio de mel e castanha de caju, esse chocolate fez muito sucesso nos anos 90.
Rocky, da Nestlé: Ainda na década de 90, a Nestlé lançou o chocolate Rocky numa tentativa de concorrer com o BIS, mas o bombom não resistiu muito tempo no mercado.