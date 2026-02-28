As aves mais espertas do mundo: espécies que surpreendem ao imitar a fala humana

Periquito-de-colar indiano ? Conhecido pelas cores vibrantes e pela faixa de plumagem no pescoço que lembra um colar, é uma ave elegante e muito observada em áreas urbanas e florestas. Mede cerca de 40 cm e pode ter envergadura de asas de até 50 cm. Inteligente e adaptável, apresenta expectativa de vida que pode chegar a 60 anos.