Em meio à crise de queda populacional, veja as cidades com menos habitantes no Japão

Por Flipar
Em 2024, o país registrou 720.988 nascimentos, o menor número em 125 anos, com recuo de 5% em relação a 2023. Em 2025, o total caiu novamente para cerca de 705 mil bebês, confirmando o declínio contínuo e o avanço da crise demográfica japonesa.
Paralelamente à queda nos nascimentos, o Japão registrou cerca de 1,61 milhão de mortes em 2024, ampliando o desequilíbrio demográfico. Em 2025, o número subiu para 1,62 milhão de óbitos, mantendo o país em trajetória de redução populacional acelerada.
Essa tendência afeta especialmente as áreas rurais, onde muitas cidades e vilas enfrentam um declínio populacional acentuado. Veja as cidades menos populosas do Japão.
Utashinai (Hokkaido): Localizada na região de Sorachi, é a menor cidade do Japão, com aproximadamente 3.000 habitantes. Conhecida por sua história na mineração de carvão, atualmente busca revitalização econômica através do turismo.
Yubari (Hokkaido): Também situada em Hokkaido, tem cerca de 7.000 residentes. Famosa por seus melões premium e por sediar o Festival Internacional de Cinema de Yubari.