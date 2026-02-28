Cidade do Japão cancela Festival das Cerejeiras para evitar excesso de turistas

Por Flipar
“Para proteger a dignidade e as condições de moradia dos nossos cidadãos, decidimos suspender o festival”, anunciou o prefeito Shigeru Horiuchi.
O turismo excessivo em Fujiyoshida provoca congestionamentos, acúmulo de lixo e até episódios de invasão de propriedades privadas.
Segundo as autoridades locais, alguns turistas já foram encontrados usando jardins particulares como banheiro ao ar livre.
A combinação das flores de cerejeira com o vulcão ao fundo atrai multidões em busca da foto perfeita.
Essa crise de gestão turística em Fujiyoshida não é um caso isolado; em 2024, a vizinha Fujikawaguchiko já havia instalado barreiras visuais para conter aglomerações.
Em Roma, desde o dia 2 de fevereiro turistas precisam pagar uma taxa de 2 euros (cerca de R$ 12,40) para acessar a área de observação da icônica Fontana di Trevi.
Em Veneza, turistas que visitam a cidade entre abril e junho terão que pagar taxa de 5 euros (cerca de R$ 31) ? caso tenham reservado com antecedência ? ou 10 euros (cerca de R$ 62) se reservarem em cima da hora.
Mesmo com o cancelamento, as autoridades de Fujiyoshida se preparam para receber grandes fluxos em abril e maio, período mais procurado.
A cidade abriga o Santuário Kitaguchi Hong? Fuji Sengen, histórico ponto de peregrinação dos antigos alpinistas do Fuji.
Outro destaque de Fujiyoshida são seus festivais sazonais como o Yoshida Fire Festival, realizado no verão para marcar o encerramento da temporada de escaladas.
O parque de diversões Fuji-Q Highland, com vista para o Fuji, possui várias montanhas-russas, além de atrações temáticas de Mobile Suit Gundam , Hamtaro e Neon Genesis Evangelion.