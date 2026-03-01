Por Flipar
Seu porte elegante, pescoÃ§o alongado e voo cadenciado tornam-nas inconfundÃveis no cÃ©u ou pousadas em ramos altos. Existem dezenas de espÃ©cies, cada uma com caracterÃsticas prÃ³prias, mas todas compartilham uma ligaÃ§Ã£o estreita com a Ã¡gua e os ecossistemas alagadiÃ§os.
Em 2025, uma cena curiosa atraiu os olhares no ZoolÃ³gico Lincoln Park, em Chicago, nos Estados Unidos. Centenas de garÃ§as-noturnas de coroa preta escolheram um local inusitado para se reproduzir: Ã¡rvores no recinto dos lobos-vermelhos.
Aparentemente improvÃ¡vel, essa convivÃªncia tem um fundamento estratÃ©gico: os lobos afastam ameaÃ§as comuns Ã s garÃ§as, como guaxinins e aves de rapina. O resultado Ã© uma convivÃªncia que beneficia, afinal, os dois lados.
A garÃ§a-noturna de coroa preta, protagonista da histÃ³ria de Chicago, Ã© uma espÃ©cie que costuma se movimentar durante o entardecer e a noite, diferentemente de suas parentes mais ativas sob o sol.
Em tempos de reproduÃ§Ã£o, busca locais elevados e protegidos, como Ã¡rvores frondosas, onde constrÃ³i ninhos comunitÃ¡rios com galhos secos. Pais se revezam no cuidado dos filhotes e hÃ¡ registros de aves adultas alimentando crias que nÃ£o sÃ£o suas.
Essa cooperaÃ§Ã£o aumenta as chances de sobrevivÃªncia dos filhotes em ambientes de alta densidade populacional. O instinto protetor das garÃ§as na escolha do local dos ninhos ficou evidente no zoolÃ³gico.
Mesmo havendo outros predadores por perto, como ursos-negros-americanos, a colÃ´nia se concentra principalmente acima dos lobos-vermelhos.
Isso porque os ursos tÃªm habilidade para escalar Ã¡rvores, tornando-se uma ameaÃ§a maior aos ninhos. JÃ¡ os lobos, terrestres e indiferentes aos vizinhos aÃ©reos, acabam sendo uma espÃ©cie de ?guarda-costas? involuntÃ¡rios.
A estratÃ©gia mostra a capacidade de adaptaÃ§Ã£o das garÃ§as e seu instinto de preservaÃ§Ã£o. Fora dos zoolÃ³gicos, porÃ©m, garÃ§as enfrentam desafios cada vez maiores.
A destruiÃ§Ã£o de Ã¡reas Ãºmidas, a poluiÃ§Ã£o de rios e lagos e a urbanizaÃ§Ã£o desordenada reduziram significativamente o espaÃ§o natural dessas aves. Em algumas regiÃµes, como Illinois, a garÃ§a-noturna de coroa preta estÃ¡ ameaÃ§ada de extinÃ§Ã£o.
Ele indica que, com planejamento e atenÃ§Ã£o Ã biodiversidade, Ã© possÃvel criar espaÃ§os urbanos que convivam com espÃ©cies silvestres, inclusive aquelas em situaÃ§Ã£o delicada.
As garÃ§as tambÃ©m sÃ£o figuras emblemÃ¡ticas em muitas culturas. No JapÃ£o, simbolizam longevidade e pureza. No Brasil, sÃ£o vistas com frequÃªncia em regiÃµes de alagados, como o Pantanal e a AmazÃ´nia, onde sua presenÃ§a estÃ¡ ligada ao equilÃbrio ecolÃ³gico.
Alimentam-se de pequenos peixes, anfÃbios, insetos e, ocasionalmente, pequenos mamÃferos. Seu papel nos ecossistemas Ã© essencial, pois ajudam a controlar populaÃ§Ãµes de presas e indicam a saÃºde ambiental de Ã¡reas alagadas.
Durante a Ã©poca de reproduÃ§Ã£o, que varia conforme a espÃ©cie e o clima local, as garÃ§as escolhem Ã¡rvores de grande porte e galhos resistentes para aninhar.
A escolha criteriosa da vegetaÃ§Ã£o ajuda a manter os ninhos seguros e estÃ¡veis ao longo da temporada. Os galhos utilizados, por sua vez, sÃ£o coletados em Ã¡rvores vizinhas, principalmente olmos e carvalhos.
Mesmo com o sucesso reprodutivo da colÃ´nia no zoolÃ³gico, especialistas alertam para riscos como surtos de gripe aviÃ¡ria ou tempestades severas, que podem comprometer a populaÃ§Ã£o de forma drÃ¡stica.
A histÃ³ria das garÃ§as sobre os lobos em Chicago Ã©, portanto, mais do que uma curiosidade zoolÃ³gica. Trata-se de uma prova viva da resiliÃªncia da natureza e da importÃ¢ncia de ambientes urbanos bem planejados.
Ao longo das rotas migratÃ³rias, essas aves formam relaÃ§Ãµes Ãºnicas com diferentes espÃ©cies e aprendem a reconhecer onde estarÃ£o mais seguras.
O comportamento em Lincoln Park pode, com o tempo, se repetir em outros pontos do continente, desde que haja condiÃ§Ãµes adequadas. Em um mundo cada vez mais urbanizado, histÃ³rias como essa inspiram reflexÃ£o sobre a convivÃªncia entre humanos e a vida selvagem.
As garÃ§as, com sua postura altiva, voo sereno e inteligÃªncia silenciosa, seguem nos lembrando que o equilÃbrio Ã© possÃvel. Basta entender, respeitar e cuidar do que jÃ¡ estÃ¡ ao nosso redor.