Incríveis e imensos cânions mundo afora

O cânion de Avilés começa a uma profundidade de apenas 12 metros na chamada Costa Cantábrica, mas se estende por 78 km e no ponto mais profundo alcança os incríveis 4.700 metros abaixo da superfície que fazem com que ele tenha o recorde.
Cientistas estudam o cânion e usam um veículo submarino para identificar espécies que vivem a grandes profundezas no oceano. Entre elas, o tubarão pintarroja da foto.
Nas profundezas também vivem pepinos-do-mar, estrelas-do-mar, moluscos, lulas gigantes, o chamado peixe-gato (foto) e corais de água fria.
Cânions são formações geológicas em forma de desfiladeiros que contêm escarpas ou falésias, criando paisagens incríveis na superfície. Mas que também podem existir com essa configuração, dentro dos oceanos. Verdadeiros caminhos formados na imensidão das águas.
Como resultado, algumas áreas do Mediterrâneo chegaram a ficar sem água por cerca de 700 mil anos.
Os cânions proporcionam visuais impressionantes e o Brasil não fica de fora dos lugares contemplados por essa beleza natural. Veja agora cinco cânions incríveis em território nacional!
Uma das melhores formas de explorar o cânion é por meio de passeios de catamarã, que permitem aos visitantes navegar pelas águas tranquilas do rio enquanto apreciam a grandiosidade das formações rochosas e a beleza natural ao redor.
Cânion Guartelá, Paraná: É uma das principais atrações naturais do estado do Paraná, no sul do Brasil. Localizado no município de Tibagi, o cânion é considerado o sexto maior do mundo em extensão e oferece uma paisagem deslumbrante, com paredes de arenito que chegam a alcançar até 450 metros de altura.