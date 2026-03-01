Sistema Único de Saúde usará medicamento inovador de planta quebra-pedra

Por Flipar
A planta quebra-pedra é usada há décadas na medicina popular, especialmente em forma de chá para problemas urinários e cálculos renais.
Um estudo da USP já ratificou seu potencial, demonstrando a eliminação de cálculos em pacientes que utilizaram a erva por 12 semanas.
A iniciativa, chamada Programa Fitoterápicos, é coordenada pelo Ministério do Meio Ambiente e conta com participação da Fiocruz.
Para a primeira etapa, foram destinados R$ 2,4 milhões, que serão aplicados em equipamentos, adequações técnicas, serviços e estudos laboratoriais, seguindo as exigências da Anvisa.
Para ela, o programa busca “incentivar o uso sustentável da biodiversidade e o fortalecimento da cadeia produtiva nacional”.
A instituição também destaca que outras plantas medicinais poderão ser incluídas futuramente.
Combate a parasitas: Possui compostos promissores no tratamento da Leishmaniose e da doença de Chagas, atacando os parasitas com baixa toxicidade para o ser humano.
Bem-estar digestivo e urinário: Atua como diurético natural, combatendo o inchaço, e auxilia na digestão, reduzindo gases e estufamento.