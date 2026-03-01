Documentário brasileiro retrata as mulheres do Alentejo; conheça a região

Por Flipar
A produção, conduzida pelo cineasta brasileiro Rafaê e pelo diretor de fotografia Daniel Saeta, valoriza o cotidiano e a memória das mulheres que vivem no interior português.
A filmagem, com estética em preto e branco, foi realizada em Marvão, vila da região alentejana, onde a paisagem rural e o ritmo lento da vida local servem de pano de fundo para as histórias.
?Quisemos olhar para elas (mulheres da região) com atenção e entender essa força silenciosa que carregam. Trata-se de uma narrativa sobre o tempo, sobre elas e também sobre nós?, afirma Rafaê em entrevista à Rádio França Internacional.
O Alentejo é a região mais extensa e uma das mais emblemáticas de Portugal, ocupando grande parte do território entre o rio Tejo, ao norte, e o Algarve, ao sul.
Seu nome, que vem de ?além do Tejo?, faz jus à sua localização geográfica. O Alentejo histórico abrange os distritos de Évora, Beja, Portalegre e parte de outros.
A região abriga ecossistemas variados, como florestas de sobreiros (árvores de cortiça), matagais mediterrâneos e até dunas costeiras no seu litoral.
O clima é tipicamente mediterrâneo, com verões quentes e secos e precipitação concentrada nos meses de outubro a maio, o que influencia sua agricultura e modos de vida tradicionais.
Historicamente, o Alentejo tem profundas raízes culturais. Cidades como Évora, classificada como Patrimônio Mundial da UNESCO, guardam vestígios romanos, medievais e mouriscos.
A economia do Alentejo é fortemente ligada à agricultura, à criação de animais e à floresta. É uma das regiões agrícolas mais importantes de Portugal, conhecida por seus olivais, vinhedos, plantações de cereais e criação de gado.
Um dos grandes destaques econômicos é a produção de cortiça. O Alentejo concentra uma parcela enorme das plantações de sobreiro em Portugal, e a extração da casca fornece matéria-prima para a produção de rolhas de vinho e outros produtos.
A indústria mineral também está presente. A região possui pedreiras que extraem mármore, granito e calcário, além de jazidas metálicas, como cobre.
No campo turístico, o Alentejo tem crescido como destino para quem busca experiências mais tranquilas e autênticas. O turismo rural, o enoturismo, as rotas gastronômicas e as trilhas naturais são importantes atrativos.
A sua costa, especialmente na zona sudoeste, abriga o Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina, um espaço protegido com biodiversidade rica, falésias, praias selvagens e uma forte tradição de preservação ambiental.
Culturalmente, o Alentejo se destaca por suas tradições musicais e comunitárias. Um exemplo marcante é o cante alentejano, um estilo de canto polifônico profundamente enraizado na população rural, reconhecido como Patrimônio Imaterial da Humanidade pela UNESCO.
A gastronomia local também reflete a riqueza do solo e da cultura. Pratos tradicionais como ensopado de borrego, pão alentejano, azeite de oliva de alta qualidade, vinhos regionais e queijos típicos são parte essencial da identidade alentejana.
Demograficamente, o Alentejo é uma das regiões menos densamente povoadas de Portugal. Apesar de ocupar uma grande parcela do território nacional, tem relativamente poucos habitantes, o que reforça seu caráter rural e tranquilo.
Ele também enfrenta desafios associados ao envelhecimento da população e à migração de jovens para centros urbanos, o que exige políticas específicas para desenvolvimento regional.