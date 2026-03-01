Criança sugere formato de macarrão e fábrica responde

Por Flipar
?Olá, senhor Gianluca Di Tondo, CEO da Barilla. Sou Margherita, tenho nove anos e meio e como sempre a sua massa. Hoje (15 de julho de 2024) pensei em criar um novo tipo: as ?tampas? ? sugeri até o nome, com o formato que se parece com a tampa de uma caneta! Se você gostar, pode criá-lo?”, explicou
Com a ajuda da mãe, Margherita decidiu escrever diretamente para Gianluca Di Tondo, CEO da Barilla, apresentando sua ideia. Depois de dois meses, a criança obteve uma resposta.
Para a surpresa de todos, a CEO anunciou que havia encaminhado a ideia ao departamento de desenvolvimento. Semanas depois, concretizou a promessa e enviou uma caixa com o tipo de massa que ela pediu.
A empresa aceitou a ideia e criou um protótipo usando impressão 3D. Embora o formato não esteja disponível comercialmente ainda, a história destaca a importância da inovação e da escuta ativa de todas as gerações
A massa, portanto, com formato de caneta é uma excelente opção para os fãs de molho em massas, já que esse tipo é projetado para retê-lo. Assim, a Barilla valorizou a proposta, incentivando a imaginação e o pensamento inovador.
?Querida Margherita, peço desculpas pelo atraso, mas estive muito ocupado com viagens a trabalho. Quero agradecer por ser tão fã da nossa massa. Muito obrigado também pela excelente ideia que você nos enviou. Inventar novos formatos de massa não é fácil, mas tenho certeza de que as suas ?tampas? seriam deliciosas”, respondeu Di Tondo.
A Barilla foi fundada no dia 28 de setembro de 1877 na cidade de Parma, localizada ao norte Itália, por Pietro Barilla, como uma modesta loja que vendia e fabricava artesanalmente pães e massas.
Inicialmente a nova empresa contava apenas com uma grande mesa, um rolo de madeira para abrir a massa e um modesto forno. A ideia por trás de sua fundação era fornecer à vizinhança massas e pães frescos e feitos na hora.
Em 1910, a empresa avançou do modelo artesanal para o industrial. Através da fábrica em Via Veneto, com 80 operários, produzia 8 toneladas de massa e 2 toneladas de pães por dia.
Em 1952, a campanha ?Com Massa Barilla é sempre domingo? (em italiano ?Pasta Barilla é sempre domenica?) a marca venceu a Palma de Ouro da Publicidade e começou a expandir a venda de macarrão em solo italiano.
Foi somente a partir de 1987 que a marca começou sua internacionalização através de campanhas publicitárias com o endosso de celebridades, como por exemplo, os atores Gérard Depardieu e Paul Newman, a atriz Cindy Crawford, os tenistas Steffi Graf e Stefan Edberg, o esquiador Alberto Tomba e o tenor Plácido Domingo.
Segundo uma antiga teoria, teria sido o explorador italiano Marco Polo a levar o macarrão da China para a Itália durante o século XIII. Hoje sabe-se que as massas alimentícias já eram conhecidas na Europa muito antes disso.
No Brasil, a introdução da massa coube aos imigrantes Italianos da região Sul do país. O crescente interesse fez surgir pequenas fábricas de massa, tendo sempre como mão de obra, a família italiana.
A massa do macarrão não contém muitos conservantes ou elementos que a tornem um alimento gorduroso. Tendo a presença de ingredientes como, farinha, água e sal, ela contribui para a circulação sanguínea como um todo.
Além disso, possui uma quantidade de carboidratos, sendo recomendado para pessoas que buscam um pico de energia, especialmente para a prática de atividades físicas. Um dos alimentos preferidos de muitos atletas de alta performance.
Uma porção relativamente pequena de macarrão já é suficiente para nos deixar saciados, rico em carboidrato. Isso é bom especialmente para pessoas que buscam a perda de peso.
Por ter fibras em sua composição, ele também auxilia muito no processo digestivo. Incentiva os movimentos intestinais e evita que problemas como a prisão de ventre ocorram e prejudiquem a flora intestinal.
A opção integral tem um índice glicêmico mais baixo do que o macarrão branco, o que significa que ele é digerido mais lentamente e causa menores picos de açúcar no sangue.
Existem diferentes tipos de macarrão. Entre as massas mais longas estão o Espaguete, Linguine, talharim, fettuccine, tagliatelle, pappardelle, aletria e bucatini.
Em relação às massas curtas, existem o penne, rigatoni, fusilli, farfalle e chifferi. Estilos para todos os gostos, que conquistaram um lugar no coração do brasileiro, que ama pratos como o tradicional macarrão.
Outro tipo de massas são as recheadas. Dentre esses estilos de macarrão, estão ravioli, capeletti, tortellini e guioza. Rápido e fácil de preparar, torna-se uma opção conveniente para refeições rápidas e saborosas, especialmente para aqueles com agendas ocupadas.
Por outro lado, popularmente conhecido como miojo, o macarrão instantâneo é amplamente consumido, especialmente pela sua praticidade e rapidez no preparo. No entanto, é pobre em nutrientes essenciais, proteínas, fibras dietéticas.