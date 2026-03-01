Menu “mágico”: comidas e bebidas do universo de Harry Potter

Por Flipar
Desde doces mágicos vendidos no Expresso de Hogwarts até bebidas icônicas do Três Vassouras, os alimentos na saga reforçam a ambientação e trazem momentos memoráveis para os personagens
Muitas dessas comidas e bebidas se tornaram símbolos da franquia e até inspiraram versões no mundo real.
Cerveja Amanteigada ? Bebida tradicional do mundo bruxo, servida quente ou gelada. Tem um sabor adocicado, semelhante a caramelo, e é muito apreciada por Harry e seus amigos no Três Vassouras.
Feijõezinhos de Todos os Sabores ? Doces populares da Dedosdemel que vêm em sabores deliciosos ou terríveis, como vômito e cera de ouvido. Dumbledore prova um de sabor ruim no primeiro filme.
Sapos de Chocolate ? Bombons encantados que podem pular como sapos de verdade. Cada um vem com uma figurinha colecionável de um bruxo famoso, como Dumbledore ou Merlin.
Torta de Abóbora ? Sobremesa tradicional em Hogwarts, servida frequentemente nos banquetes. A abóbora é um ingrediente muito presente na culinária bruxa.
Suco de Abóbora ? A bebida mais comum em Hogwarts, servida no café da manhã e nos banquetes. Refrescante e levemente adocicado, é uma alternativa bruxa ao suco de frutas trouxa.
Bala Explosiva ? Doces que estouram na boca como pequenos fogos de artifício. São vendidos na Dedosdemel e muito populares entre os alunos de Hogwarts.
Chicletes de Baba de Drooble ? Gomas de mascar que produzem bolhas gigantes e duram muito tempo. Fred e George adoram esse doce divertido.
Pé de Bala dos Weasley ? Doces criados pelos gêmeos Weasley que fazem a pessoa desmaiar temporariamente. Eram usados para escapar de aulas chatas ou se infiltrar no Ministério.
Chá de Gillywater ? Bebida consumida por bruxos em bares e tavernas. Não é muito detalhada nos livros, mas é mencionada como uma opção sofisticada.
Pastel de Carne ? Lanche comum nos banquetes de Hogwarts, aparecendo ao lado de pratos mais exóticos. É um alimento reconfortante e popular entre os estudantes.
Sorvete do Florean Fortescue ? Sorveteria no Beco Diagonal que serve sabores mágicos e deliciosos. Harry frequenta o local antes de seu terceiro ano em Hogwarts.
Pudim de Natal de Hogwarts ? Sobremesa tradicional servida nos banquetes natalinos. Frequentemente decorado com azevinho e às vezes contendo feitiços surpresa.