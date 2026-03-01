Munique reúne beleza, história e… cerveja; conheça a mais famosa cidade da Baviera

Por Flipar
Localizada no sudeste da Alemanha, Munique é a capital do estado da Baviera e a terceira maior cidade do país, com uma população de aproximadamente 1,5 milhão de habitantes.
A fundação de Munique, em 1158, está diretamente ligada à figura de Henrique, o Leão, duque da Saxônia e da Baviera.
Em 1158, Henrique concedeu “direitos de mercado” ao local, impulsionando o desenvolvimento da comunidade e marcando o nascimento oficial de Munique.
O nome “Munique” deriva da palavra em alto alemão antigo “Munichen”, que significa “entre monges”.
Um dos marcos mais icônicos é a Marienplatz, a praça central da cidade, que abriga a Neues Rathaus (Nova Prefeitura) e seu famoso carrilhão com figuras em movimento que narram histórias do século 16.
Munique é um paraíso para os apreciadores de cerveja. A cidade é lar de diversas cervejarias tradicionais, como a Hofbräuhaus, fundada em 1589, e a Augustiner-Keller, a maior cervejaria a céu aberto do mundo.
Não à toa a cidade abriga o maior festival de cerveja do mundo, a Oktoberfest, que atrai milhões de visitantes anualmente.
Durante duas semanas, as pessoas desfrutam de cervejas tradicionais, comida bávara e diversas atrações.
Munique também é um polo cultural, com inúmeros locais de arte, galerias e teatros. O Deutsches Museum, por exemplo, é um dos maiores museus de ciência e tecnologia do mundo.
A Alte Pinakothek e a Neue Pinakothek (foto) abrigam vastas coleções de arte europeia, enquanto o Museu da BMW celebra a história da famosa fabricante de automóveis.
A Olympiaturm, torre de TV construída para os Jogos Olímpicos de 1972, é um dos destinos mais conhecidos para quem quer ter uma vista panorâmica da cidade.
A economia de Munique é forte e diversificada, com destaque para setores como tecnologia, finanças, automotivo e biotecnologia. A cidade abriga a sede de grandes empresas, incluindo BMW, Siemens e Allianz, e é um polo de inovação e startups.
Além disso, Munique também é uma cidade que investe na educação, com várias instituições de ensino superior de renome, como a Universidade Ludwig Maximilian (foto) e a Universidade Técnica de Munique, que atraem estudantes do mundo todo.