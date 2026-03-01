Cidade que foi cenário de ‘Game of Thrones’, Dubrovnik tenta conter turismo em massa

Por Flipar
A prefeitura implementou medidas radicais como estabelecer um limite máximo de 11,2 mil pessoas dentro das muralhas da cidade.
Desde 2017, a prefeitura vem promovendo um amplo plano de gestão turística sustentável. Outra restrição imposta foi limitar o número de navios de cruzeiro a dois por dia ? antes, o pico era de oito.
Em outra ação, tomada a partir da pandemia de Covid-19, a cidade passou a utilizar câmeras de circuito fechado para gerenciar o fluxo de pessoas.
As ações dividiram opiniões. Alguns moradores e empresários acreditam que as mudanças prejudicam o setor de turismo e não resolvem os problemas estruturais.
Outros reconhecem melhorias no cotidiano e nos serviços. “Em comparação com 2017 e 2018, como guias locais, achamos que melhorou”, opinou o proprietário da Dubrovnik Local Guides, Marko Milos.
Apesar de ainda enfrentar superlotação, os resultados iniciais mostram redução do fluxo de turistas e aumento na qualidade das experiências.
A prefeitura defende que o futuro da cidade depende da qualidade, não da quantidade de visitantes. E divulgou comunicados enfatizando que o excesso de visitantes pode prejudicar a rotina dos moradores.
Com aproximadamente 42 mil habitantes, Dubrovnik é uma das cidades mais encantadoras da Croácia e um dos destinos turísticos mais famosos do Mediterrâneo.
A Catedral de Dubrovnik, dedicada à Assunção da Virgem Maria, é um templo barroco erguido no século 18 após um terremoto devastador. No interior, abriga um valioso tesouro com relíquias e obras de arte sacra que revelam a tradição religiosa da cidade.
O Forte Lovrijenac é uma imponente fortaleza erguida sobre um penhasco a 37 metros acima do Mar Adriático, nos arredores das muralhas de Dubrovnik. Construído para proteger a cidade de invasões, tornou-se símbolo de resistência e também cenário de produções como Game of Thrones.