Sociáveis, encantadoras e barulhentas: conheça as cacatuas

Por Flipar
Elas são especializadas em comer sementes e quebrar nozes. Reúnem-se em grandes bandos, vivem em ambientes relativamente úmidos e têm cauda curta, alimentando-se principalmente no solo.
Estas aves são extremamente sociais e se beneficiam de interações regulares com seus donos, além de precisarem de um espaço amplo para exercícios e brincadeiras.
As cacatuas são animais inteligentes e conseguem copiar melodias, sons de outros animais e até mesmo a voz humana. Estas aves podem aprender e reproduzir algumas palavras, mas têm dificuldades em reproduzir frases completas, diferentes dos papagaios.
Os filhotes destas aves necessitam de muito cuidado e atenção. Brinquedos são úteis para gastarem energia, visto que esta espécie gosta de aparafusar, desatarraxar, tirar botões, abrir mosquetões ou portas, desamarrar nós e outras atividades parecidas.
De forma doméstica, elas necessitam da realização de check-ups veterinários regulares, juntamente com a observação atenta de qualquer mudança no comportamento ou na aparência física para prevenir doenças.
A palavra cockatoo (nome em inglês para cacatua) data do século XX e é derivada do neerlandês kaketoe, que vem do malaio kakaktua. As variantes do século XVII incluem cacato, cacatua e crockadore.
Sendo naturais de regiões tropicais, elas gostam de temperaturas altas e ambientes úmidos. Locais com vento excessivo podem comprometer a saúde dessas aves. Quando estiver calor, umedeça as suas penas com borrifador. Na Natureza, estas aves vivem em ambientes relativamente úmidos.
Não é fácil distinguir machos e fêmeas já que não existem características físicas próprias de cada sexo. Existem diferenças nas cores da crista ou na cor dos olhos. No entanto, elas são muitas vezes sutis e é preciso ter aves dos dois sexos para comparar.
As cacatuas geralmente desenvolvem uma relação muito próxima com um tutor, ao qual dão imenso afeto e carinho. Além disso, são também ciumentas e defendem a sua pessoa favorita com unhas e dentes, no caso com o forte bico.
A cacatua negra, de-cauda-vermelha também é uma ave da ordem Psittaciformes que pode chegar a 60 centímetros de comprimento e viver até 70 anos.
O bico termina em um gancho pontudo, que a cacatua utiliza para se alimentar e para escalar. A língua é grossa e áspera. Além disso, elas são quase exclusivamente canhotas, assim como a maioria dos papagaios.
Embora tenham rotinas preferidas, cacatuas podem se adaptar a novos ambientes e rotinas se forem introduzidas cuidadosamente e com suporte emocional.
Por fim, as cacatuas são aves diurnas e monogâmicas, pois vivem sempre com o mesmo parceiro. Elas também podem se comportar por gestos e sinais com suas asas, mostrando quando necessita se refrescar ou está com fome.