Arqueólogos acham sarcófagos do século 6 dentro de igreja na França

Fundada na época romana, Dijon tornou-se um importante centro comercial e cultural durante a Idade Média, especialmente quando foi a capital do Ducado da Borgonha.

Os duques de Borgonha desempenharam um papel fundamental na história europeia, patrocinando as artes e expandindo a influência da região.
O centro histórico, conhecido como “secteur sauvegardé”, é listado como Patrimônio Mundial da UNESCO como parte dos ?Climats da Borgonha?, que representam a herança vinícola da região.
Dijon também é conhecida mundialmente pela sua gastronomia, especialmente pela mostarda de Dijon, um condimento que leva o nome da cidade e é famoso em outros lugares do mundo, inclusive o Brasil.
Além disso, a região é um paraíso para os amantes do vinho, já que está situada na entrada da rota dos vinhos da Borgonha.
Por lá, se produzem alguns dos vinhos mais prestigiados do mundo, como o Pinot Noir e o Chardonnay.
Outro destaque é o Mercado de Dijon, projetado por Gustave Eiffel, que oferece uma experiência autêntica da culinária local, com queijos, carnes, vinhos e outras iguarias.

A cidade também realiza anualmente a Feira Internacional e Gastronômica, que atrai visitantes do mundo inteiro.
Culturalmente, Dijon oferece uma farta programação com teatros, festivais e eventos, como o Festival Internacional de Cinema de Cortometragem e o Festival de Música Antiga.
A cidade também é um polo educacional, sendo sede de uma das universidades mais antigas da França, a Universidade de Borgonha.
A cidade encanta com suas casas com fachadas de madeira e a famosa trilha da Coruja (Parcours de la Chouette), que guia os visitantes pelos principais pontos turísticos.
