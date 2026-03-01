Profissões que não resistiram ao avanço tecnológico

Por Flipar
Este funcionário também possuía a incumbência de fiscalizar as atividades nas salas e evitar que as pessoas usassem tais espaços de forma inadequada. Eventualmente tal atividade era exercida por pessoas mais jovens pelo grau de facilidade
VENDEDOR DE LIVRO – Era comum receber a visita de pessoas que vendiam livros e enciclopédias de porta em porta.
A entrega era feita na porta de cada casa. O leite era vendido em garrafas de vidro.
Ainda há telefonistas que atuam em grandes empresas e até órgãos públicos com o intuito de transferir ligações internas ou informar um número de determinado setor, mas é uma situação rara. Atualmente, as secretárias cumprem esta função.
COMPUTADOR HUMANO – Desde o fim do século XX, o termo “computador humano”, por mais estranho que pareça, tem sido aplicado a indivíduos com prodigiosa capacidade para cálculos. Antes, o termo não existia, mas os profissionais contratados para a função, sim.
Estes profissionais trabalhavam em empresas, como esta da foto de 1949, fazendo cálculos e organizando as finanças.
ARQUIVISTA – A responsabilidade desses profissionais era separar documentos de arquivos institucionais e pessoais, além de organizá-los por grau de relevância
Para ser linotipista era preciso realizar cursos de especialização. Tal função era encontrada em editoras e jornais. O avanço tecnológico promoveu a criação de máquinas como as impressoras e os computadores. Assim, o cargo passou a não ter utilidade