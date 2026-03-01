Enrolam a língua: Cidades de difícil pronúncia para estrangeiros

Por Flipar
Os pesquisadores usaram dados do Forvo, um dicionário digital de pronúncias.
Quem tem dúvidas sobre como dizer uma palavra pode recorrer ao Forvo para conhecer a pronúncia correta.
O Rio foi a megalópole (com mais de 100 mil habitantes) que exigiu maior número de cliques por parte dos usuários.
Veja agora outras cidades grandes que completam a lista das 10 mais buscadas para verificação de pronúncia.
Dublin – Capital da Irlanda
Londres – Capital da Inglaterra
Melbourne – Cidade na Austrália, a 662 km da capital Camberra
Medellín – Cidade na Colômbia, a 416 km da capital Bogotá
Em 2012, o Forvo foi considerado o maior guia de pronúncias da internet no planeta.
Os participantes fazem votação para escolher as melhores pronúncias, que reproduzam de forma mais fiel cada palavra.