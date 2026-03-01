Enrolam a língua: Cidades de difícil pronúncia para estrangeiros

Os pesquisadores usaram dados do Forvo, um dicionário digital de pronúncias.

Site Logopédia

Quem tem dúvidas sobre como dizer uma palavra pode recorrer ao Forvo para conhecer a pronúncia correta.

Luisella Planeta LOVE PEACE/Pixabay

O Rio foi a megalópole (com mais de 100 mil habitantes) que exigiu maior número de cliques por parte dos usuários.

Mike Swigunski Unsplash

Veja agora outras cidades grandes que completam a lista das 10 mais buscadas para verificação de pronúncia.
Tomaz Silva/Agencia Brasil

Dublin – Capital da Irlanda

ronan darby/Pixabay

Londres – Capital da Inglaterra

David Mark por Pixabay

Melbourne – Cidade na Austrália, a 662 km da capital Camberra

Imagem free de Rolf Loosli por Pixabay

Medellín – Cidade na Colômbia, a 416 km da capital Bogotá

Luis Pérez wikimedia commons

Em 2012, o Forvo foi considerado o maior guia de pronúncias da internet no planeta.

reprodução

Os participantes fazem votação para escolher as melhores pronúncias, que reproduzam de forma mais fiel cada palavra.

