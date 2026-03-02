Túneis milenares são descobertos sob a Hagia Sophia e revelam detalhes do período bizantino

Menção especial a um caso curioso: Mesquita de Córdoba (Espanha) – Foi erguida durante a dinastia islâmica na Península Ibérica, no local da antiga Basílica de São Vicente de Lérins. Mas em 1236, quando a cidade voltou ao domínio cristão, o templo foi convertido em igreja católica. Ou seja, muitos chamam de mesquita, mas é igreja.