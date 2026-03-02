Viih Tube cai em golpe virtual e perde quase 7 mil reais

Em agosto de 2022, oficializou o relacionamento com o ex-BBB Eliezer do Carmo, com quem já mantinha um namoro desde maio do mesmo ano. Em 21 de março de 2023, os dois formalizaram a união. Pouco depois, em 9 de abril, nasceu Lua, a primogênita do casal. Em 11 de novembro de 2024, nasceu Ravi, segundo filho de Vitória com Eliezer.