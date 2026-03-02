Reconhece as bandeiras dos estados do Brasil? Confira cada uma

bandeira do Brasil foi criada em 1889 por Raimundo Teixeira Mendes, com desenho de Décio Vilares e colaboração de Miguel Lemos e Manuel Pereira Reis. O retângulo verde representa as florestas, o losango amarelo simboliza as riquezas minerais, e a esfera azul com estrelas reflete o céu do Rio de Janeiro na proclamação da República.