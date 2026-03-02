Personalização e exclusividade: marcas dos carros mais caros do mundo em 2025; confira!

Por Flipar
9º) Pagani Huayra Codalunga ? Preço: US$ 7,5 milhões (aproximadamente R$ 39,7 milhões) | Velocidade máxima: 351 km/h | 0 a 100 km/h: 2,8 segundos.
O Pagani Codalunga é conhecido por sua cauda longa, que visa diminuir a resistência do ar e realçar a elegância do design.
8º) Mercedes-Maybach Exelero ? Preço: US$ 8 milhões (aproximadamente R$ 42,3 milhões) | Velocidade máxima: 351 km/h | 0 a 100 km/h: 4,4 segundos.
A Mercedes-Maybach Exelero foi desenvolvida para servir como plataforma de testes para pneus Fulda de alta performance, por isso possui um design aerodinâmico voltado à estabilidade em condições extremas.
7º) Bugatti Centodieci ? Preço: US$ 9 milhões (aproximadamente R$ 47,6 milhões) | Velocidade máxima: 380 km/h | 0 a 100 km/h: 2,4 segundos.
4º) Pagani Zonda HP Barchetta ? Preço: US$ 17 milhões (cerca de R$ 90 milhões) | Velocidade máxima: 385 km/h | 0 a 100 km/h: 3,5 segundos.
Esse é um modelo extremamente raro que exemplifica a filosofia da Pagani de combinar arte e desempenho. O carro é totalmente desenvolvido à mão!
1º) Rolls-Royce La Rose Noire Droptail ? Preço: US$ 30 milhões (cerca de R$ 148,3 milhões) | Velocidade máxima: 250 km/h | 0 a 100 km/h: 5 segundos.
O La Rose Noire Droptail foi criado como uma obra automotiva de luxo extremo, inspirado na raríssima rosa Black Baccara. O interior tem um mosaico artesanal composto de mais de 1.600 fragmentos de madeira, resultado de um trabalho que levou anos para ser aperfeiçoado.