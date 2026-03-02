Com problemas auditivos desde 18 anos, Pedro Neschling fala sobre a deficiência

Por Flipar
?Aqui no Brasil, somos mais 10,7 milhões de pessoas com algum grau de perda auditiva. E nossa deficiência é invisível, daí a importância de se celebrar essa data. Em uma sociedade que está pouco atenta às diferenças, o dia a dia pode se tornar muito complicado para muitos de nós, sobretudo os que têm perda mais severa?, escreveu o ator.
Desde que passou a abordar publicamente sua condição, Neschling afirma receber relatos frequentes de pessoas que sentem vergonha de assumir sua deficiência ou de familiares ansiosos com o futuro de entes diagnosticados.
Para ele, a deficiência não deve ser encarada como uma sentença: ?Calma! Uma deficiência não é uma carta condenatória. É apenas uma das inúmeras características que a pessoa tem?, escreveu.
O ator foi diagnosticado com deficiência auditiva aos 18 anos, embora só tenha adotado o uso de aparelho auditivo mais adiante, já depois dos 30 anos.
“A surdez é uma deficiência invisível porque, se eu não contar, não ficam sabendo. Boa parte da minha vida fui, e sou, deficiente. Provavelmente, as pessoas não sabem, mas a minha perda vem desde antes que eu possa me recordar. Tive um diagnóstico de surdez aos 18 anos. Não tenho um diagnóstico sobre a causa. Provavelmente, alguma coisa hereditária, não há essa explicação”, declarou, em entrevista ao jornal ?O Globo? em 2024.
Pedro Henrique dos Santos Neschling nasceu no Rio de Janeiro em 28 de junho de 1982. Ele é filho de duas personalidades ligadas ao mundo das artes, a atriz Lucélia Santos e o maestro John Neschling.
Além de ator, ele já fez trabalhos como roteirista e assistente de direção, como no documentário ?Timor Lorosae ? O Massacre Que o Mundo Não Viu?, de 2013, dirigido por sua mãe.
Ao longo dos anos 2000, ele dedicou-se à sua carreira na televisão. Sua primeira novela foi ?Da Cor do Pecado?, de 2004. Na trama, ele interpretou Dionísio Sardinha, personagem que lhe deu projeção junto ao grande público.
Dois anos depois, ele apresentou no canal de TV a cabo Multishow o programa ?Se Liga na Busca?, voltado para jovens que iniciavam a trajetória profissional e buscavam diretrizes sobre o mercado de trabalho.
No ano seguinte, interpretou o ganancioso Diogo na novela das seis ?Desejo Proibido?, consolidando sua presença na teledramaturgia.
Já em 2008, ele deu vida a Pedro no especial de fim de ano ?Aline?, também da Globo, produção que fez tanto sucesso que se transformou em série no ano seguinte.
Em 2012, Neschling escreveu, dirigiu e atuou na peça ?Como Nossos Pais?, centrada em Luiz Eduardo – personagem vivido por ele. O espetáculo marcou uma fase mais autoral na carreira do artista, unindo texto, direção e interpretação.
Três anos depois, estreou na literatura com o romance ?Gigantes?, publicado pela Editora Paralela, selo da Companhia das Letras. A obra retrata a trajetória de cinco amigos ao longo de uma década. Em 2018, lançou seu segundo livro, ?Supernormal?, reafirmando sua versatilidade como escritor.
Em 2020, Neschling fez sua estreia como roteirista de telenovela em ?Salve-se Quem Puder?, escrita por Daniel Ortiz.
Dois anos depois, assinou, ao lado de Jovane Nunes e Victor Leal, o roteiro da adaptação cinematográfica da peça ?Hermanoteu na Terra de Godah?. Entre longas em que já atuou estão “O Diário de Tati”, “Um Lobisomem na Amazônia” e “Um Homem Qualquer”.
Após um hiato de 11 anos longe da atuação em novelas, Pedro retornou ao gênero em 2024, interpretando Eriberto em ?Renascer?. Na trama, ele se envolve amorosamente com Eliana, vivida por Sophie Charlotte, em um papel que marcou seu retorno à TV em grande estilo.
Pedro Neschling foi casado entre 2007 e 2009 com a cantora Luiza Possi, filha da também cantora Zizi Possi. Em 2010, o ator começou a se relacionar com a artista plástica Vitória Frate, casamento que se estendeu por uma década, até 2020. Dessa relação nasceu a filha do casal, Carolina, em 18 de maio de 2017.
Após o fim do casamento, Neschling iniciou um relacionamento com a chef de cozinha Nathalie Passos, com quem oficializou a união em 2023, em uma cerimônia civil íntima.
Fora do meio artístico, Pedro é praticante de jiu-jítsu. O esporte se tornou uma de suas grandes paixões e ele já conquistou três pódios em competições oficiais.