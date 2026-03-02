As aves com os maiores bicos do planeta

Por Flipar
Calau ? 40 cm – África e Ásia (florestas tropicais); Bico enorme e curvado, usado para romper frutas e defesa. Expectativa de vida: 30 a 40 anos
Marabu-africano ? 35 cm – África subsaariana (savanas e pântanos); Bico longo e robusto, usado para limpar carniça. Expectativa de vida: 25 a 30 anos
Jabiru ? 30 cm – América Central e do Sul (pantanais); Bico grande e preto, usado para capturar presas na água. Expectativa de vida: 30 a 35 anos
Colhereiro ? 23 cm – Regiões pantanosas da América do Sul e Austrália; Bico em forma de colher para alimentar-se de peixes e insetos. Expectativa de vida: 10 a 15 anos
Tucano-toco ? 20 cm – América do Sul (Florestas Tropicais); Bico grande e colorido, usado para controle térmico e alimentação de frutas. Expectativa de vida: 15 a 20 anos
Albatroz-real ? 20 cm – Oceano Antártico e Pacífico Sul; Bico longo, especializado em capturar peixes e lulas em alto-mar. Expectativa de vida: Até 50 anos
Ibis ? 20 cm – Ásia, África e Américas (pântanos e campos); Bico curvado para buscar alimentos no lodo. Expectativa de vida: 16 a 20 anos
Garça-branca-grande ? 15 cm – Regiões costeiras e interiores em quase todo o mundo; Bico longo e afilado para caçar peixes. Expectativa de vida: 15 a 22 anos
Flamingo ? 15 cm – América, África e Eurásia (lagoas e áreas salgadas); Bico curvado para filtrar alimentos na água. Expectativa de vida: 20 a 30 anos
Cegonha-de-abdim ? 15 cm – África subsaariana (regiões semiáridas); Bico afilado para capturar pequenos invertebrados. Expectativa de vida: 20 a 25 anos
Fragata ? 15 cm – Regiões tropicais de oceanos ao redor do mundo; Bico longo e fino, ideal para capturar peixes enquanto voa. Expectativa de vida: 25 a 30 anos
Ave-do-paraíso ?10 cm – Nova Guiné (florestas tropicais); Bico longo, usado para alimentação de frutas e pequenos insetos. Expectativa de vida: 5 a 8 anos