Livro lista algumas das casas na árvore mais impressionantes do mundo; confira!

Por Flipar
Copper Fox (Maine, Estados Unidos): Heidi Richards e o marido, Nicholas Cote, transformaram um sonho antigo na Copper Fox, uma construção feita principalmente com troncos e materiais reciclados locais, concebida como uma escultura em forma de raposa.
Bert do Studio Precht (Turnau, Áustria): É descrita por seus criadores como ?mais uma árvore do que uma casa?. O projeto tem formato de tronco com ramificações, adota um conceito modular que facilita a montagem e permite adaptações conforme as necessidades do morador.