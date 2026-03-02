Pesquisadores encontram local que pode ter abrigado o túmulo de Jesus

Por Flipar
A pesquisa aconteceu na Igreja do Santo Sepulcro, onde muitos acreditam que Cristo foi crucificado e enterrado.
Foram encontrados restos de plantas e pólen que mostram que havia oliveiras e parreiras na área, o que bate com o relato descrito na bíblia.
Embora não haja prova definitiva de que seja o túmulo de Jesus, a arqueóloga ressaltou que a fé das pessoas foi crucial para preservar o local.
Jesus Cristo é uma das figuras mais conhecidas e influentes da história da humanidade.
De acordo com os Evangelhos do Novo Testamento da Bíblia, Jesus nasceu em Belém, na Judeia (atual território de Israel e Palestina), durante o governo do rei Herodes.
Jesus teria nascido por volta do ano 4 a.C., em Belém, e morrido por volta do ano 30 ou 33 d.C., em Jerusalém.
Jesus foi criado em Nazaré, na Galileia, e pouco se sabe sobre sua infância e juventude, exceto por um episódio no Templo de Jerusalém, onde, ainda criança, impressionou os doutores da lei com seu conhecimento.
Aos 30 anos, Jesus começou seu ministério público, pregando a chegada do Reino de Deus, mensagens de amor, perdão, compaixão e justiça.
Segundo relatos, Jesus também teria realizado milagres, como multiplicar alimentos, curar enfermos, expulsar demônios e até ressuscitar mortos.
Por desafiar a ordem vigente, Jesus foi preso, julgado e condenado à morte por crucificação, uma execução comum na época.
Segundo a fé cristã, sua morte foi um sacrifício voluntário para redimir os pecados da humanidade. Três dias depois, ele ressuscitou, aparecendo aos seus discípulos antes de ascender aos céus.
Sua mensagem de amor e salvação influenciou bilhões de pessoas ao longo dos séculos, moldando culturas, éticas e sistemas de crença.
Além do cristianismo, ele é reconhecido como um grande profeta no islamismo e respeitado em outras tradições religiosas.
Até hoje não existe um consenso histórico ou científico sobre a aparência física de Jesus Cristo, já que a Bíblia não fornece descrições detalhadas.
A imagem de Jesus conhecida hoje ? geralmente um homem de pele clara, cabelos longos e olhos claros ? foi moldada por influências culturais e artísticas, especialmente da Europa, ao longo dos séculos.