Nascido em 3 de abril de 1924, em Omaha, Nebraska, Brando cresceu em um ambiente familiar turbulento. Sua mÃ£e, Dorothy, era atriz e uma influÃªncia artÃ­stica em sua vida, enquanto seu pai, Marlon Brando Sr., era um homem de negÃ³cios severo. Durante a adolescÃªncia, Brando demonstrou um comportamento rebelde, o que o levou a ser expulso de diversas escolas.