Ele se tornou um dos principais expoentes do MÃ©todo, tÃ©cnica que aprendeu no Actors Studio de Lee Strasberg e Stella Adler. Sua carreira foi marcada por performances inesquecÃveis, desafios pessoais e um impacto duradouro na indÃºstria do entretenimento.
Nascido em 3 de abril de 1924, em Omaha, Nebraska, Brando cresceu em um ambiente familiar turbulento. Sua mÃ£e, Dorothy, era atriz e uma influÃªncia artÃstica em sua vida, enquanto seu pai, Marlon Brando Sr., era um homem de negÃ³cios severo. Durante a adolescÃªncia, Brando demonstrou um comportamento rebelde, o que o levou a ser expulso de diversas escolas.
Eventualmente, ele se mudou para Nova York em 1943, onde comeÃ§ou a estudar atuaÃ§Ã£o na The New School e no Actors Studio, aprofundando-se no MÃ©todo, tÃ©cnica que enfatiza a imersÃ£o psicolÃ³gica no personagem.
O talento de Brando rapidamente chamou atenÃ§Ã£o na Broadway, onde estrelou “Truckline CafÃ©” e, principalmente, “Um Bonde Chamado Desejo” (1947), de Tennessee Williams, sob a direÃ§Ã£o de Elia Kazan.
Sua interpretaÃ§Ã£o de Stanley Kowalski, um homem rude e passional, foi aclamada pela crÃtica e pelo pÃºblico, consolidando sua ascensÃ£o no mundo do espetÃ¡culo.
A transiÃ§Ã£o para o cinema foi natural e meteÃ³rica. Em 1951, Brando reprisou o papel de Stanley Kowalski na versÃ£o cinematogrÃ¡fica de “Um Bonde Chamado Desejo”, dirigida por Kazan. Sua atuaÃ§Ã£o foi explosiva, crua e revolucionÃ¡ria, rendendo-lhe sua primeira indicaÃ§Ã£o ao Oscar.
Nos anos seguintes, ele consolidou sua reputaÃ§Ã£o como um dos maiores talentos de sua geraÃ§Ã£o com filmes como “Viva Zapata!” (1952), “JÃºlio CÃ©sar” (1953) e “O Selvagem” (1953), no qual interpretou um motociclista rebelde, criando uma imagem que inspiraria geraÃ§Ãµes.
Em 1954, Brando entregou uma das performances mais icÃ´nicas do cinema em “Sindicato de LadrÃµes”, novamente dirigido por Elia Kazan. No papel de Terry Malloy, um ex-boxeador atormentado por sua consciÃªncia e pelo sistema corrupto em que vive, ele protagonizou a cÃ©lebre cena “I could been a contender” (“Eu poderia ter desafiado o campeÃ£o”).
O papel lhe garantiu seu primeiro Oscar de Melhor Ator (1955), consolidando-o como um dos maiores intÃ©rpretes da sÃ©tima arte. Foi sua quarta indicaÃ§Ã£o seguida, com sua primeira vitÃ³ria.
Nos anos seguintes, Brando seguiu experimentando diferentes papÃ©is, embora sua carreira tenha enfrentado altos e baixos. Filmes como “DÃ©sirÃ©e” (1954), “O Ãšltimo Tango em Paris” (1972) e “Morituri” (1965) mostraram sua versatilidade.
Mas alguns fracassos comerciais e desentendimentos com diretores e produtores comeÃ§aram a manchar sua reputaÃ§Ã£o em Hollywood. Ganhou a fama de difÃcil nos bastidores, exigindo controle criativo e, muitas vezes, atrasando produÃ§Ãµes.
A grande reviravolta aconteceu em 1972, quando aceitou o papel de Vito Corleone em “O Poderoso ChefÃ£o”, de Francis Ford Coppola. Inicialmente, os executivos da Paramount nÃ£o queriam Brando no papel devido a seu histÃ³rico complicado, mas Coppola insistiu.
O teste de maquiagem impressionou os produtores, e Brando trouxe uma interpretaÃ§Ã£o Ãºnica ao patriarca da famÃlia Corleone, misturando fragilidade e brutalidade.
O desempenho lhe garantiu seu segundo Oscar de Melhor Ator, mas, em um gesto histÃ³rico, ele recusou a estatueta em protesto contra a forma como Hollywood retratava os indÃgenas americanos. Em seu lugar, enviou a ativista Sacheen Littlefeather para recusar o prÃªmio, gerando uma enorme controvÃ©rsia.
Apesar do sucesso estrondoso de “O Poderoso ChefÃ£o”, Brando continuou a ter uma relaÃ§Ã£o conturbada com a indÃºstria. Em 1978, surpreendeu ao interpretar Jor-El, o pai de Superman, no blockbuster “Superman: O Filme”, pelo qual recebeu um dos maiores salÃ¡rios da Ã©poca por poucos minutos de tela.
Nos anos seguintes, sua participaÃ§Ã£o em “Apocalypse Now” (1979), como o enigmÃ¡tico Coronel Kurtz, tornou-se lendÃ¡ria, apesar das dificuldades nas filmagens, incluindo seu ganho excessivo de peso e sua falta de preparaÃ§Ã£o para o papel. O resultado, no entanto, foi uma das atuaÃ§Ãµes mais marcantes de sua carreira.
Nos anos 1980 e 1990, Brando reduziu suas apariÃ§Ãµes no cinema. Fez participaÃ§Ãµes em “A FÃ³rmula” (1980) e “Don Juan DeMarco” (1995), mas sua vida pessoal comeÃ§ou a ofuscar sua trajetÃ³ria profissional.
O ator enfrentou tragÃ©dias familiares. Entre elas, o assassinato de Dag Drollet, o namorado de sua filha Cheyenne. Ele foi morto por Christian Brando, meio-irmÃ£o de Cheyenne (filho de Marlon com outra de suas trÃªs esposas) .
Marlon tambem enfrentou problemas financeiros devido ao seu estilo de vida excÃªntrico e caro. Seu Ãºltimo papel no cinema foi em “A Cartada Final” (2001), ao lado de Robert De Niro e Edward Norton.
Marlon Brando faleceu em 1Âº de julho de 2004, aos 80 anos, deixando um legado inestimÃ¡vel para o cinema. Seu impacto na atuaÃ§Ã£o Ã© visÃvel atÃ© hoje, com inÃºmeros atores citando-o como inspiraÃ§Ã£o.
Sua abordagem visceral, sua recusa em se conformar Ã s normas de Hollywood e sua dedicaÃ§Ã£o ao realismo continuam a influenciar novas geraÃ§Ãµes.
Mais do que um ator, Brando foi um sÃmbolo de rebeldia e inovaÃ§Ã£o. Seu nome permanece como um dos pilares da arte dramÃ¡tica, provando que a atuaÃ§Ã£o pode ser muito mais do que simplesmente representar ? pode ser uma forma de verdade e transformaÃ§Ã£o.