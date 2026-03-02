Ivete Sangalo passa por cirurgia após sofrer fraturas no rosto em acidente doméstico

Por Flipar
Internada no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, Ivete explicou que o procedimento foi realizado no domingo (1) e garantiu que está se recuperando bem. Bem-humorada, ela agradeceu o carinho do público e afirmou estar confiante na recuperação. A aparição reforçou a proximidade da cantora com os fãs, que lotaram as redes com mensagens de apoio. Ela disse que “não tá bonito, mas a fofa é simpática”.
No Carnaval 2026, Ivete Sangalo voltar a comandar o trio elétrico com energia e repertório explosivo, empolgando multidões na folia. Ela celebrou com o público entre sucessos e momentos de conexão, reafirmando seu papel icônico na festa.
Tudo que acontece com Ivete vira notícia instantânea. E ela tem um jeito extrovertido que propicia momentos curiosos. Em janeiro de 2026 Ivete chamou atenção ao surgir de roupão de banho no Aeroporto Internacional de Guarulhos, após se apresentar no Festival Estação Verão, em Praia Grande, no litoral de São Paulo.
Ela se preparava para embarcar com destino ao Rio de Janeiro, adotando um visual inusitado que rapidamente repercutiu entre fãs e curiosos. Sempre acessível, Ivete conversou com admiradores que a reconheceram no local, posou para fotos e atendeu pedidos.
Mais cedo, ela havia comandado um show marcado por energia e grandes sucessos da carreira, levando o público ao delírio. Durante a passagem por Praia Grande, a artista ainda encontrou Ludmilla e Brunna Gonçalves nos bastidores do evento. Vamos saber mais sobre a grande Veveta?
Na adolescência, Ivete aprendeu a mexer com alguns instrumentos musicais. Com a morte de seu pai, na época de colégio, precisou trabalhar como modelo e vendedora de roupas e marmitas.
No Carnaval de 1999, Veveta, como é chamada carinhosamente, ingressou na carreira solo e não demorou a fazer sucesso com hits como “Se eu não te amasse tanto assim”, “Festa?, “Astral” e “Poeira”.
“Céu da Boca”, “Chorando se Foi”, “Berimbau Metalizado”, “Quando a Chuva Passar”, “Deixo”, “Na base do beijo” e “Acelera Aê” são sucessos que vieram depois.
A relação não para por aí. Alguns dos outros hits são: “No Brilho Desse Olhar”, “Dançando”, “Amor que Não Sai”, “Só Num Sonho”, “Cheguei para te Amar” e “Teleguiado?.
Nos últimos anos, Ivete lançou sucessos como “Lambada”, “O Mundo vai”, “Tá Solteira, Mas Não tá Sozinha”, “Tudo Bateu” e “Cria da Ivete”.
Como cantora principal ou convidada, Ivete também tem parcerias com nomes como Carlinhos Brown, Iza, Harmonia do Samba, Claudia Leitte, Wesley Safadão, entre outros.
Ela também tem parcerias com estrelas internacionais como Shakira, Diego Torres, Miguel Bosé e Sebastian Yatra.
Além dos ganhos como cantora e apresentadora, Ivete já faturou muito dinheiro com propagandas e em outros negócios. A sua fortuna é avaliada em mais de R$ 500 milhões.