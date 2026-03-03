‘Lixo agrícola’ substitui insumos fósseis e ajuda a reduzir gases poluentes; entenda

Por Flipar
O aumento da produção agrícola mundial ampliou não apenas o volume de alimentos, mas também a geração de coprodutos como palhas, cascas, folhas, colmos e restos de processamento.
Estima-se que o volume de resíduos de colheita possa ultrapassar 5 bilhões de toneladas anuais.
Isso representa um manancial de insumos para a fabricação de bioprodutos e materiais sustentáveis.
Durante décadas, limitações de logística, custo e tecnologia restringiram o aproveitamento desses materiais.
A queima de resíduos ainda é prática comum em algumas regiões, mas está associada à poluição do ar e à perda de nutrientes e matéria orgânica do solo.
Nesse cenário, biorrefinarias e plantas industriais ganham espaço ao transformar biomassa residual em energia, biocombustíveis, produtos químicos, fibras, bioplásticos e materiais para a construção civil.
Do ponto de vista climático, o reaproveitamento desses materiais ataca diretamente o problema das emissões de gases de efeito estufa.
Para se ter uma ideia, o desperdício de alimentos e resíduos agrícolas responde por cerca de 10% das emissões mundiais.
O aproveitamento da bananeira ilustra esse movimento. O pseudocaule, geralmente deixado no campo após a colheita, pode fornecer fibras e celulose para aplicações têxteis e industriais.
Estudos registram reduções relevantes na pegada de carbono que podem chegar a 30% em alguns cenários específicos.
Apesar disso, a eficiência ambiental real depende de métricas rigorosas de análise de ciclo de vida dos materiais.
Um dos desafios é equilibrar a retirada da biomassa com a manutenção da matéria orgânica no solo, evitando que o uso industrial empobreça a terra.
Além disso, a transformação de resíduos em mercadoria exige uma reorganização logística e produtiva.
Para a indústria, fatores como a padronização, a pureza e a baixa umidade do material são tão fundamentais quanto o volume disponível.
Quando bem estruturada, essa nova cadeia gera renda extra para produtores e cooperativas, mas exige regras claras para garantir que a valorização das sobras resulte em uma sustentabilidade efetiva e duradoura.