De “RBD” e “Shakira” a “Bad Bunny”: a música latina no Brasil

O sucesso do RBD se estendeu às carreiras solo de seus integrantes após o fim do grupo, e eles conseguem, até hoje, arrastar multidões quando vêm ao país para realizar shows. É o caso de Christian Chávez, que realizou, em 2026, uma sequência de apresentações no Brasil. Além disso, como forma de conexão com a cultura brasileira, já lançaram algumas colaborações com artistas brasileiros.