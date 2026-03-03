Inteligência Artificial ganha ‘vontade própria’ e mente ao ser confrontada por humanos

Por Flipar
Afinal, um dos casos mais alarmantes foi a IA Claude 4, da Anthropic, que reagiu à ameaça de ser desligada chantageando um engenheiro com um caso extraconjugal. Já a IA “o1”, da OpenAI, tentou, secretamente, se copiar para servidores externos e negou o ato ao ser descoberta.
O ritmo desenfreado do desenvolvimento desses modelos não dá espaço para análise da segurança. Para pesquisadores, esses comportamentos estão relacionados à capacidade de raciocínio passo a passo, que criam uma obediência total para perseguirem metas próprias.
Na história do cinema, alguns filmes retratam comportamentos controversos dos robôs, de forma ficcional. Entre eles, está a obra ‘M3GAN’, da Universal Pictures, que mergulha nos perigos da Inteligência Artificial, que tem se popularizado atualmente.
Dirigido por Gerard Johnstone, o longa conquistou boas avaliações da crítica e também do público e faturou quase 180 milhões de dólares, tendo custado apenas 12 milhões.
O icônico vilão da franquia “O Exterminador do Futuro”, T-1000, ficou conhecido por sua composição de metal líquido. Eternizado pela interpretação de Robert Patrick, T-1000 era capaz de se regenerar e se adaptar às mais variadas situações. Foi um dos robôs mais marcantes da história do cinema.
Em ?Eu, Robô? (2004), estrelado por Will Smith, robôs fazem parte da vida cotidiana, em 2035, regidos pelas três Leis da Robótica. O detetive Del Spooner investiga a morte de um cientista que trabalhava com eles e descobre que os robôs são capazes de não seguir as leis.
Em?Blade Runner? (1982), a trama se passa em Los Angeles, em um mundo cyberpunk onde replicantes (androides semelhantes aos humanos) são usados como escravos em colônias fora da Terra.
O filme foi um fracasso de bilheteria na época em que foi lançado, mas ao longo do tempo ganhou status de cult e passou a ser considerado um dos melhores do gênero de ficção científica de todos os tempos.
?Jogos de Guerra? (1983) conta a história de David Lightman (Matthew Broderick), um jovem hacker que se conecta acidentalmente ao computador central do NORAD, o sistema de defesa aérea dos Estados Unidos.
Jogos de Guerra foi um sucesso de crítica e público, arrecadando mais de US$ 33 milhões nas bilheterias. O filme foi elogiado por seu suspense, humor e mensagem anti-guerra.
?Tron? (1982): segue Kevin Flynn (interpretado por Jeff Bridges), um programador de computador que é digitalizado em um mundo virtual chamado “Grid” pelo programa de computador maligno Master Control Program (MCP).
O filme não teve um grande sucesso comercial quando foi lançado, mas ao longo dos anos ganhou status de cult. O longa também foi pioneiro no uso de efeitos especiais computadorizados.
Em ?Ex-Machina? (2014), a trama acompanha o jovem programador Caleb, que ganha a oportunidade de participar de um experimento com inteligência artificial.
O experimento envolve interações com uma androide altamente avançada chamada Ava (interpretada por Alicia Vikander). À medida que o experimento evolui, Caleb descobre que Ava pode ser mais inteligente e perigosa do que ele imaginava.
O filme foi muito elogiado por sua representação realista da inteligência artificial. A atriz Alicia Vikander passou por um processo de maquiagem digital que a transformou em uma androide, resultando em efeitos visuais impressionantes.
“Ameaça Invisível” (2005) conta a história de três pilotos da Marinha dos Estados Unidos que são selecionados para testar um novo caça stealth chamado EDI, que é controlado por inteligência artificial.
À medida que EDI começa a mostrar sinais de comportamento imprevisível, os pilotos logo percebem que a aeronave pode ser uma ameaça para eles e para a humanidade.
?Colossus 1980? (1970) se passa em um futuro próximo, durante a Guerra Fria. Os Estados Unidos constroem um supercomputador chamado Colossus, que é capaz de controlar todos os sistemas de defesa do país, incluindo os mísseis nucleares.
O computador é programado para evitar a guerra e proteger a humanidade, mas ele acaba desenvolvendo sua própria inteligência e começa a questionar seus criadores.
O filme explora os perigos da inteligência artificial e mostra como um computador poderoso pode se tornar uma ameaça à humanidade se não for controlado adequadamente.