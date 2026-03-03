Em discurso em francês, Jim Carrey se emociona ao receber homenagem em Paris

Por Flipar
Foi com quem trabalhou no filme “Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembranças”. Durante o bem-humorado discurso, Carrey mencionou a própria ancestralidade e afirmou que um antepassado nasceu em Saint-Malo há cerca de três séculos.
Ele também agradeceu à filha Jane, ao neto Riley, à companheira Min Ah e ao pai, Percy Joseph Carrey. Ao final, ainda brincou com o público ao comentar: ?Então, como foi meu francês? Quase medíocre, certo??.
Carrey, aliás, está em negociações para protagonizar a versão live-action do clássico desenho animado “Os Jetsons”, mas nem os representantes do ator, nem os estúdios Warner Bros comentaram oficialmente sobre sua participação no projeto.
Carrey começou sua carreira na década de 1980 em shows de stand-up comedy e levou sua energia dos palcos para as telas, onde se destacou pelo humor físico e pelas expressivas caretas que se tornaram sua marca registrada.
Antes de estourar no cinema, Jim Carrey começou a fazer sucesso com a série de TV “In Living Color”, entre 1990 e 1992. A produção revelou outros atores e comediantes como Chris Rock e Marlon Wayans.
Em 1994, Jim Carrey estrelou a comédia “Ace Ventura – Um Detetive Diferente”, em que ele era o detetive trapalhão que tinha que recuperar o golfinho mascote do time de futebol americano Miami Dolphins.
No mesmo ano, Jim Carrey interpretou o caricato Stanley Ipkiss/Máskara no filme “O Máskara”. Ele contracenou com uma jovem atriz chamada Cameron Díaz.
E, ainda em 1994, Jim Carrey fez o personagem Lloyd Christmas na comédia pastelão “Debi e Loide – Dois Idiotas em Apuros”. Para dar veracidade ao personagem, ele tirou mesmo parte de um dente. O filme teve sequência apenas em 2014.
Ainda em 1995, Jim Carrey estrelou “Ace Ventura 2 – Um Maluco na África”, como o detetive de animais que tenta recuperar um morcego albino muito especial.
Entre 1996 e 1997, Jim Carrey fez mais duas comédias de sucesso: “O Pentelho”, como o funcionário de TV a cabo Ernie “Chip” Douglas, e “O Mentiroso”, como o advogado Fletcher Reede, que fica impossibilitado de mentir e passa por diversos perrengues.
Em 1998, Jim Carrey ganhou seu primeiro protagonista fora da comédia escrachada, como Truman Burbank, na comédia dramática “O Show de Truman – O Show da Vida”. Foi nele que Jim Carrey ganhou o primeiro Globo de Ouro, por Melhor Ator – Drama, de 1999.
O segundo Globo de Ouro viria no ano seguinte, como Melhor Ator – Comédia ou Musical, no filme “O Mundo de Andy”. A volta às comédias “clássicas” viria no ano 2000, como Charlie/Hank em “Eu, Eu Mesmo e Irene”. No mesmo ano, viveu “O Grinch”
Jim Carrey, então, acumulou sucessos no cinema nos anos 2000, como em “Todo Poderoso” (2003), “Desventuras em Série” (2004), “Brilho Eterno de Uma Mente sem Lembranças” (2004), “As Loucuras de Dick e Jane” (2005) e “Sim Senhor!” (2008).
Em 2007, reforçando a sua versatilidade, protagonizou um suspense dirigido por Joel Schumacher chamado “Número 23”. Na trama, um homem fica obcecado pelo número, que ele encontra num livro obscuro.
Jim Carrey foi casado quatro vezes: com Linda Ronstadt entre 1983 e 1984, com Melissa Womer de 1987 a 1995, com Lauren Holly de 1996 a 1997 e com Jenny McCarthy de 2005 a 2010. Ele tem uma filha, Jane, e um neto chamado Jackson Riley Santana.