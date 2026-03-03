De novato a veterano: Ethan Hawke comenta volta ao Oscar após 24 anos

Por Flipar
Na ocasião, ele fora por “Dia de Treinamento”. Segundo Hawke – adversário de Wagner Moura no Oscar, aliás -, naquela ocasião era o mais jovem entre os concorrentes, enquanto agora aparece como o mais experiente.
Hawke disse ser ?difícil não pensar em uma vida inteira dedicada a isso? e afirmou que se sente grato por ainda participar da premiação. O artista também destacou que tenta aproveitar o momento atual com a mesma tranquilidade.
Recentemente, ele afirmou em entrevista ao “UOL” que não deseja ?tirar? o Oscar de Wagner Moura. Ressaltou também que não há rivalidade entre eles e declarou que gostaria que o público americano reconhecesse mais o talento do brasileiro.
Os dois atores aparecem entre os principais favoritos ao Oscar de 2026 na categoria de Melhor Ator. Moura, pelo filme ?O Agente Secreto?, dirigido por Kleber M. Filho, e Hawke, por ?Blue Moon?, dirigido por Richard Linklater.
Aliás, Hawke afirmou que ?Blue Moon? está entre os trabalhos mais difíceis de sua carreira, o que representa muito, considerando sua longa trajetória no cinema e suas quatro indicações ao Oscar. Saiba mais sobre Ethan Hawke a seguir.
Ethan Green Hawke nasceu em 6 de novembro de 1970, em Austin, Texas, Estados Unidos. Filho de Leslie Hawke e James Steven Hawke, passou a infância se mudando com a mãe após o divórcio dos pais, antes de se estabelecer em Nova Jersey, aos 10.
Interessado pelas artes desde cedo, Hawke iniciou sua carreira de ator jovem e estreou no cinema com o filme ?Viagem ao Mundo dos Sonhos? em 1985. Em 1988, ingressou na Carnegie Mellon University para estudar atuação.
Na década de 1990, Hawke participou de vários filmes de destaque, como ?Caninos Brancos?, ?Que Garota, Que Noite?, ?Noites Calmas?, ?Uma Razão para o Amor?, ?Caindo na Real?, ?Gattaca: A Experiência Genética? e ?Neve Sobre Cedros?.
Em 1995, interpretou um de seus papéis mais marcantes em ?Antes do Amanhecer?, também de Richard Linklater. O filme acompanha dois turistas, Jesse, vivido por Hawke, e Celine – Julie Delpy -, que se conhecem em um trem e passam juntos uma noite em Viena.
Em 2005, recebeu sua segunda indicação ao Oscar, desta vez na categoria de Melhor Roteiro Adaptado, por ?Antes do Pôr do Sol?, continuação de ?Antes do Amanhecer?. O longa, lançado em 2004, revisita Jesse e Celine nove anos após o encontro inicial.
Em 2014, voltou a concorrer ao Oscar de Melhor Roteiro Adaptado com ?Antes da Meia-Noite?, terceiro filme da trilogia ?Before?. O longa mostra Jesse e Celine em uma etapa mais madura da relação.
Em 2015, recebeu sua quarta indicação ao Oscar, novamente como Melhor Ator Coadjuvante, por ?Boyhood: Da Infância à Juventude?, lançado em 2014. O filme acompanha 12 anos da vida de um menino e registra a evolução de sua família.
Outros títulos de destaque na carreira de Hawke incluem ?O Senhor das Armas?, ?Assalto ao 13º Distrito?, ?Nova York, Eu Te Amo?, ?2019 ? Ano da Extinção?, ?O Vingador do Futuro?, ?Uma Noite de Crime?, ?Regressão?, ?Fé Corrompida?, entre outros.
Hawke mantém sua vida pessoal relativamente discreta. Foi casado com a atriz Uma Thurman de 1998 a 2005; os dois se conheceram no set de ?Gattaca? em 1996 e tiveram dois filhos, Maya, nascida em 1998, e Levon, nascido em 2002.