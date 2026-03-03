Tomates italianos sÃ£o referÃªncia mundial: veja tipos e tradiÃ§Ã£o

Por Flipar

A produÃ§Ã£o de tomates Ã© fundamental para a agricultura da ItÃ¡lia, tanto para consumo direto quanto para processamento industrial.

freepik

O tomate chegou Ã  Europa no sÃ©culo XVI, mas foi na ItÃ¡lia, especialmente em NÃ¡poles, que ele se popularizou como ingrediente culinÃ¡rio.
flickr Gerardo Lazzari

Logo o tomate se tornou um ingrediente fundamental na culinÃ¡ria italiana, presente em diversos pratos, como molhos, pizzas, massas e saladas.

Matteo Orlandi por Pixabay

Os agricultores italianos se dedicam a cultivar tomates de alta qualidade, utilizando tÃ©cnicas aprimoradas ao longo de geraÃ§Ãµes.
Etienne GONTIER por Pixabay

Hoje em dia, as principais regiÃµes produtoras de tomates na ItÃ¡lia sÃ£o Puglia, Emilia-Romagna, CampÃ¢nia e SicÃ­lia.

davehan2016 por Pixabay

Isso faz da ItÃ¡lia um dos maiores paÃ­ses exportadores de tomate do mundo. Envia o produto para outros paÃ­ses da Europa, Estados Unidos, JapÃ£o e CanadÃ¡.

Robin St Unsplash

No Brasil, alguns mercados vendem produtos importados diretos da ItÃ¡lia, como os “molhos de tomate pelados”. ConheÃ§a os principais tipos de tomates produzidos na ItÃ¡lia!
Didier por Pixabay

San Marzano: Conhecido como “rei dos molhos”, o San Marzano Ã© famoso por sua forma alongada, sabor adocicado e polpa densa com poucas sementes. Ã‰ cultivado principalmente na regiÃ£o da CampÃ¢nia.
wikimedia commons Frank C. MÃ¼ller

Pomodoro Datterino: TambÃ©m conhecido como tomate cereja italiano, Ã© caracterizado por seu formato pequeno oval, sabor doce e pele fina. Sua doÃ§ura natural o torna versÃ¡til, podendo ser utilizado em diversos pratos, desde saladas atÃ© conservas.
wikimedia commons Daderot

Cuore di Bue: O nome Cuore di Bue, que significa “coraÃ§Ã£o de boi” em italiano, faz referÃªncia ao formato grande e achatado deste tomate. Possui um sabor com pouca acidez, ideal para consumir fresco em saladas ou em recheios de sanduÃ­ches.
flickr Lufa Farms

Pomodoro Corbarino: OriginÃ¡rio da regiÃ£o do LÃ¡cio, o Pomodoro Corbarino se destaca pelo sabor equilibrado entre doÃ§ura e acidez, com um toque frutado.
reproduÃ§Ã£o

Pomodoro Nero di Val Gardena: TambÃ©m conhecido como tomate preto da Val Gardena, Ã© uma variedade rara e Ãºnica. Sua cor escura quase roxa e sabor intenso com notas defumadas o tornam um ingrediente especial para pratos gourmet.
reproduÃ§Ã£o

Pomodorino di Pachino: Cultivado na SicÃ­lia, o Pomodorino di Pachino Ã© conhecido por seu sabor adocicado, com um toque de salinidade proveniente da Ã¡gua do mar. Sua polpa suculenta e pele fina o tornam ideal para consumo fresco ou em saladas.
reproduÃ§Ã£o

Pomodoro Piennolo: OriginÃ¡rio da CampÃ¢nia, Ã© um tomate pequeno e enrugado com sabor intenso e concentrado. Tradicionalmente pendurado em cachos para secar, Ã© utilizado para produzir o famoso “Pomodorino del Piennolo Dop”.
reproduÃ§Ã£o

Pomodoro Vesuvino: Cultivado nas encostas do VesÃºvio, esse tomate, que jÃ¡ foi atÃ© considerado o melhor do mundo, se beneficia do solo vulcÃ¢nico da regiÃ£o, resultando em um sabor Ãºnico com notas minerais.

reproduÃ§Ã£o

