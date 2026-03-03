Por Flipar
A produÃ§Ã£o de tomates Ã© fundamental para a agricultura da ItÃ¡lia, tanto para consumo direto quanto para processamento industrial.
O tomate chegou Ã Europa no sÃ©culo XVI, mas foi na ItÃ¡lia, especialmente em NÃ¡poles, que ele se popularizou como ingrediente culinÃ¡rio.
Logo o tomate se tornou um ingrediente fundamental na culinÃ¡ria italiana, presente em diversos pratos, como molhos, pizzas, massas e saladas.
Os agricultores italianos se dedicam a cultivar tomates de alta qualidade, utilizando tÃ©cnicas aprimoradas ao longo de geraÃ§Ãµes.
Hoje em dia, as principais regiÃµes produtoras de tomates na ItÃ¡lia sÃ£o Puglia, Emilia-Romagna, CampÃ¢nia e SicÃlia.
Isso faz da ItÃ¡lia um dos maiores paÃses exportadores de tomate do mundo. Envia o produto para outros paÃses da Europa, Estados Unidos, JapÃ£o e CanadÃ¡.
No Brasil, alguns mercados vendem produtos importados diretos da ItÃ¡lia, como os “molhos de tomate pelados”. ConheÃ§a os principais tipos de tomates produzidos na ItÃ¡lia!
San Marzano: Conhecido como “rei dos molhos”, o San Marzano Ã© famoso por sua forma alongada, sabor adocicado e polpa densa com poucas sementes. Ã‰ cultivado principalmente na regiÃ£o da CampÃ¢nia.
Pomodoro Datterino: TambÃ©m conhecido como tomate cereja italiano, Ã© caracterizado por seu formato pequeno oval, sabor doce e pele fina. Sua doÃ§ura natural o torna versÃ¡til, podendo ser utilizado em diversos pratos, desde saladas atÃ© conservas.
Cuore di Bue: O nome Cuore di Bue, que significa “coraÃ§Ã£o de boi” em italiano, faz referÃªncia ao formato grande e achatado deste tomate. Possui um sabor com pouca acidez, ideal para consumir fresco em saladas ou em recheios de sanduÃches.
Pomodoro Corbarino: OriginÃ¡rio da regiÃ£o do LÃ¡cio, o Pomodoro Corbarino se destaca pelo sabor equilibrado entre doÃ§ura e acidez, com um toque frutado.
Pomodoro Nero di Val Gardena: TambÃ©m conhecido como tomate preto da Val Gardena, Ã© uma variedade rara e Ãºnica. Sua cor escura quase roxa e sabor intenso com notas defumadas o tornam um ingrediente especial para pratos gourmet.
Pomodorino di Pachino: Cultivado na SicÃlia, o Pomodorino di Pachino Ã© conhecido por seu sabor adocicado, com um toque de salinidade proveniente da Ã¡gua do mar. Sua polpa suculenta e pele fina o tornam ideal para consumo fresco ou em saladas.
Pomodoro Piennolo: OriginÃ¡rio da CampÃ¢nia, Ã© um tomate pequeno e enrugado com sabor intenso e concentrado. Tradicionalmente pendurado em cachos para secar, Ã© utilizado para produzir o famoso “Pomodorino del Piennolo Dop”.
Pomodoro Vesuvino: Cultivado nas encostas do VesÃºvio, esse tomate, que jÃ¡ foi atÃ© considerado o melhor do mundo, se beneficia do solo vulcÃ¢nico da regiÃ£o, resultando em um sabor Ãºnico com notas minerais.