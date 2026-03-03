Segredos e enigmas: lugares que despertam curiosidade pelo mundo

Por Flipar
Triângulo das Bermudas ? situado no Caribe, é conhecido por relatos de desaparecimentos de navios e aviões. Não há provas de anomalias magnéticas, mas o mistério em torno do local continua a inspirar inúmeras teorias.
Pripyat ? cidade ucraniana evacuada após o desastre nuclear de Chernobyl, em 1986, permanece desabitada e congelada no tempo. Casas e escolas ainda guardam objetos pessoais, lembrando a tragédia que marcou a região.
Linhas de Nazca ? traçadas no deserto do Peru entre 400 e 650 d.C., formam enormes figuras visíveis do alto, criadas pelo povo Nazca. Apesar de seu valor arqueológico comprovado, ainda inspiram teorias ligadas a seres de outros mundos.