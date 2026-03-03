Por Flipar
O objetivo Ã© conscientizar os motoristas – contando com o apoio das crianÃ§as – sobre uma direÃ§Ã£o segura que tenha os pets dentro dos carros – algo exigido pela legislaÃ§Ã£o.
A melhor forma Ã© usar uma caixa de transporte onde o animal fica protegido durante a viagem. A caixa deve ser presa ao cinto de seguranÃ§a.
Mas os cachorros podem usar um cinto espefÃfico para eles, com coleira peitoral, fixado no cinto de seguranÃ§a do carro.
Se houver mais de um cachorro no veÃculo, todos tÃªm que ter a proteÃ§Ã£o individual com cinto de seguranÃ§a para impedir que eles ‘voem’ em caso de acidente.
Para os gatos, uma caixa tambÃ©m Ã© aconselhÃ¡vel. E existem atÃ© modelos em forma de mochila que facilita o transporte durante caminhadas.
A mochila tem a parte da frente transparente para que o animal tenha a visÃ£o livre. E buracos para entrada do ar
E assim como a caixa de transporte, a mochila deve ficar presa ao cinto de seguranÃ§a para a proteÃ§Ã£o tanto do animal como das pessoas no veÃculo.
Em nenhuma hipÃ³tese os animais podem ficar soltos no veÃculo. Eles nÃ£o podem ficar sem amarras nem no banco da frente nem no banco de trÃ¡s.
Os pets tambÃ©m nÃ£o podem viajar no colo das pessoas, muito menos do motorista . O transporte do animal sem proteÃ§Ã£o Ã© considerado uma infraÃ§Ã£o de trÃ¢nsito, com uma sÃ©rie de multas previstas pela legislaÃ§Ã£o.
Em caso de infraÃ§Ã£o mÃ©dia – como ocorre com animal solto no banco – gera multa de R$ 130,16 , alÃ©m de quatro pontos na carteira de habilitaÃ§Ã£o do motorista.
Se o veÃculo for uma caminhonete e o cachorro estiver solto na caÃ§amba, a multa Ã© mais alta: R$ 195,23. E o motorista leva 5 pontos na carteira, alÃ©m de retenÃ§Ã£o do veÃculo, jÃ¡ que a infraÃ§Ã£o Ã© considerada grave.
Dependendo da situaÃ§Ã£o, se o animal estiver se agitando no carro gerando inseguranÃ§a ao condutor, o motorista ainda pode ser multado com base no artigo 169 – infraÃ§Ã£o leve, trÃªs pontos e multa de R$ 88,38.
No Distrito Federal, o levantamento do Detran regional mostra que em 2021 houve 400 multas por transporte irregular de animais de estimaÃ§Ã£o nos veÃculos. Em 2022, foram 388 multas.
Em 2023, foram 360 multas pelo artigo 252. E em 2024, de janeiro a setembro, houve 227 infraÃ§Ãµes, gerando multas e aplicaÃ§Ã£o de pontos em carteiras.
E mais uma informaÃ§Ã£o importante: Levar animal em moto Ã© proibido em qualquer circunstÃ¢ncia. O CTB proÃbe isso mesmo que os pets estejam em caixas especÃficas para esse fim. A justificativa Ã© que a fixaÃ§Ã£o do objeto Ã© complicada e a movimentaÃ§Ã£o do animal representa um risco para ele e para o motociclista – inclusive pondo em perigo outras pessoas na rua.