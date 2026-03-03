Detran detalha regras para transporte de animais de estimaÃ§Ã£o â€” e moto nÃ£o Ã© permitida

Por Flipar

O objetivo Ã© conscientizar os motoristas – contando com o apoio das crianÃ§as – sobre uma direÃ§Ã£o segura que tenha os pets dentro dos carros – algo exigido pela legislaÃ§Ã£o.

ReproduÃ§Ã£o TV Globo

A melhor forma Ã© usar uma caixa de transporte onde o animal fica protegido durante a viagem. A caixa deve ser presa ao cinto de seguranÃ§a.

ReproduÃ§Ã£o TV Globo

Mas os cachorros podem usar um cinto espefÃ­fico para eles, com coleira peitoral, fixado no cinto de seguranÃ§a do carro.

ReproduÃ§Ã£o TV Globo

Se houver mais de um cachorro no veÃ­culo, todos tÃªm que ter a proteÃ§Ã£o individual com cinto de seguranÃ§a para impedir que eles ‘voem’ em caso de acidente.

ReproduÃ§Ã£o TV Globo

Para os gatos, uma caixa tambÃ©m Ã© aconselhÃ¡vel. E existem atÃ© modelos em forma de mochila que facilita o transporte durante caminhadas.

ReproduÃ§Ã£o TV Globo

A mochila tem a parte da frente transparente para que o animal tenha a visÃ£o livre. E buracos para entrada do ar
ReproduÃ§Ã£o TV Globo

E assim como a caixa de transporte, a mochila deve ficar presa ao cinto de seguranÃ§a para a proteÃ§Ã£o tanto do animal como das pessoas no veÃ­culo.
ReproduÃ§Ã£o TV Globo

Em nenhuma hipÃ³tese os animais podem ficar soltos no veÃ­culo. Eles nÃ£o podem ficar sem amarras nem no banco da frente nem no banco de trÃ¡s.

ReproduÃ§Ã£o TV Globo

Os pets tambÃ©m nÃ£o podem viajar no colo das pessoas, muito menos do motorista . O transporte do animal sem proteÃ§Ã£o Ã© considerado uma infraÃ§Ã£o de trÃ¢nsito, com uma sÃ©rie de multas previstas pela legislaÃ§Ã£o.

Maekia - wikimedia commons

Em caso de infraÃ§Ã£o mÃ©dia – como ocorre com animal solto no banco – gera multa de R$ 130,16 , alÃ©m de quatro pontos na carteira de habilitaÃ§Ã£o do motorista.

Nemo bis wikimedia commons

Se o veÃ­culo for uma caminhonete e o cachorro estiver solto na caÃ§amba, a multa Ã© mais alta: R$ 195,23. E o motorista leva 5 pontos na carteira, alÃ©m de retenÃ§Ã£o do veÃ­culo, jÃ¡ que a infraÃ§Ã£o Ã© considerada grave.

Kjell Lundberg - wikimedia commons

Dependendo da situaÃ§Ã£o, se o animal estiver se agitando no carro gerando inseguranÃ§a ao condutor, o motorista ainda pode ser multado com base no artigo 169 – infraÃ§Ã£o leve, trÃªs pontos e multa de R$ 88,38.

Camcool11 - wikimedia commons

No Distrito Federal, o levantamento do Detran regional mostra que em 2021 houve 400 multas por transporte irregular de animais de estimaÃ§Ã£o nos veÃ­culos. Em 2022, foram 388 multas.

Andrew Pons wikimedia commons

Em 2023, foram 360 multas pelo artigo 252. E em 2024, de janeiro a setembro, houve 227 infraÃ§Ãµes, gerando multas e aplicaÃ§Ã£o de pontos em carteiras.

Almonroth - wikimedia commons

E mais uma informaÃ§Ã£o importante: Levar animal em moto Ã© proibido em qualquer circunstÃ¢ncia. O CTB proÃ­be isso mesmo que os pets estejam em caixas especÃ­ficas para esse fim. A justificativa Ã© que a fixaÃ§Ã£o do objeto Ã© complicada e a movimentaÃ§Ã£o do animal representa um risco para ele e para o motociclista – inclusive pondo em perigo outras pessoas na rua.

Imagem gerada por i.a.

Veja mais Top Stories