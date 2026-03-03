Por Flipar
A atriz mexicana Salma Hayek tem origem libanesa por parte de pai. DaÃ o Hayek em seu sobrenome. Ela se chama Salma Hayek JimÃ©nez.
O ator canadense-americano Keanu Reeves nasceu em Beirute, capital do LÃbano, filho de uma figurinista britÃ¢nica com um geÃ³logo de origem chinesa.
No Brasil, o CearÃ¡ recebeu levas de imigrantes libaneses. O municÃpio de OrÃ³s foi um dos mais procurados. O pai do cantor Fagner chegou do LÃbano e, com a esposa, teve cinco filhos em OrÃ³s. Fagner Ã© o caÃ§ula.
William Bonner – O jornalista paulista se chama William Bonemer Junior. Seu pai, William, falecido em 2016, e sua mÃ£e, Maria Luisa, morta em 2019, eram filhos de imigrantes libaneses.
Malu Mader – A atriz carioca filha de um coronel do ExÃ©rcito brasileiro e de uma assistente social, tem ascendÃªncia libanesa.
Nanda Costa – A atriz nascida em Paraty, no Sul Fluminense, Ã© neta de uma descendente de libaneses e adora comida Ã¡rabe. A avÃ³ costuma fazer arroz com lentilha que Nanda adora, principalmente se colocar ovo frito em cima.
JosÃ© SimÃ£o – O humorista paulista, que tambÃ©m Ã© jornalista, tambÃ©m tem ascendÃªncia Ã¡rabe. E nÃ£o se importa de fazer piada com os ancestrais. Todo mundo entra na panela.
Frejat – O cantor, compositor e guitarrista carioca tem origem Ã¡rabe por parte de pai, o advogado e polÃtico JosÃ© Frejat, que estÃ¡ com 98 anos.
JoÃ£o Bosco – O cantor, compositor e violonista mineiro Ã© filho de libanÃªs. O irmÃ£o dele, Tunai, tambÃ©m foi mÃºsico e morreu em janeiro de 2020, aos 69 anos.
MaurÃcio Mattar – O ator carioca tem origem libanesa e portuguesa. O sobrenome Mattar Ã© muito comum no LÃbano.
Tania Khalil – A atriz paulista transformou o sobrenome original Calil em Khalil para a carreira artÃstica. Ela Ã© filha de descendentes de sÃrios e espanhÃ³is.
Tony Kanaan – O piloto baiano campeÃ£o de FÃ³rmula Indy, tem um nome que jÃ¡ revela a origem Ã¡rabe: Antoine Rizkallah Kanaan Filho. Ele Ã© oriundo de famÃlia libanesa que segue a Igreja Maronita.
Zagallo – O ex-jogador e ex-treinador alagoano campeÃ£o pela SeleÃ§Ã£o Brasileira, tem sobrenome que revela sua origem. Zagallo vem do Ã¡rabe al-zagal, que significa “pessoa vigorosa”. Ele morreu em 5/1/2024, aos 92 anos.
XandÃ£o – O jogador de futebol paulista se chama Alexandre Luiz Reame e tem ascendÃªncia argelina. Mas sua dupla cidadania Ã© italiana.
Ali Kamel – O ex-diretor de jornalismo da TV Globo, carioca, se chama Ali Ahamad Kamel Ali Harfouche. Ele Ã© descendente de sÃrios.
Beto Carrero – O caubÃ³i e empresÃ¡rio paulista, que morreu aos 70 anos deixando um parque temÃ¡tico (Beto Carrero World) em Santa Catarina, era filho de Alexandre Murad. Seu nome verdadeiro era JoÃ£o Batista SÃ©rgio Murad.
Geraldo Alckmin – O polÃtico e mÃ©dico paulista, vice-presidente do Brasil, descende de uma famÃlia de imigrantes Ã¡rabes cuja grafia original do sobrenome era Alkmin, do polÃtico mineiro JosÃ© Maria Alkmin.
Arnaldo Jabor – O cineasta, jornalista e escritor carioca, que morreu em fevereiro de 2022, aos 81 anos, era descendente de sÃrios.
Michel Temer – O politico paulista Ã© filho de imigrantes libaneses que chegaram ao Brasil na dÃ©cada de 1920 e se estabeleceram no interior paulista.
Guilherme Karam – O ator carioca morreu aos 58 anos, vÃtima de uma doenÃ§a degenerativa. Seu sobrenome Karam Ã© muito comum no LÃbano.
Sabrina Sato – A atriz e apresentadora paulista tem ascendÃªncia libanesa e japonesa. Ã‰ filha do empresÃ¡rio Omar Rahal, filho de libanÃªs, e da psicÃ³loga Kika Sato Rahal, filha de japoneses.