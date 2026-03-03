No Brasil, o CearÃ¡ recebeu levas de imigrantes libaneses. O municÃ­pio de OrÃ³s foi um dos mais procurados. O pai do cantor Fagner chegou do LÃ­bano e, com a esposa, teve cinco filhos em OrÃ³s. Fagner Ã© o caÃ§ula.