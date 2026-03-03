Celebridades que tÃªm um pÃ© – ou dois – na cultura Ã¡rabe

A atriz mexicana Salma Hayek tem origem libanesa por parte de pai. DaÃ­ o Hayek em seu sobrenome. Ela se chama Salma Hayek JimÃ©nez.

ReproduÃ§Ã£o do Instagram @salmahayek

O ator canadense-americano Keanu Reeves nasceu em Beirute, capital do LÃ­bano, filho de uma figurinista britÃ¢nica com um geÃ³logo de origem chinesa.

ReproduÃ§Ã£o Instagram

No Brasil, o CearÃ¡ recebeu levas de imigrantes libaneses. O municÃ­pio de OrÃ³s foi um dos mais procurados. O pai do cantor Fagner chegou do LÃ­bano e, com a esposa, teve cinco filhos em OrÃ³s. Fagner Ã© o caÃ§ula.

ReproduÃ§Ã£o do Instagram @fagnerraimundo

William Bonner – O jornalista paulista se chama William Bonemer Junior. Seu pai, William, falecido em 2016, e sua mÃ£e, Maria Luisa, morta em 2019, eram filhos de imigrantes libaneses.

ReproduÃ§Ã£o/Instagram

Malu Mader – A atriz carioca filha de um coronel do ExÃ©rcito brasileiro e de uma assistente social, tem ascendÃªncia libanesa.

reproduÃ§Ã£o instagram

Nanda Costa – A atriz nascida em Paraty, no Sul Fluminense, Ã© neta de uma descendente de libaneses e adora comida Ã¡rabe. A avÃ³ costuma fazer arroz com lentilha que Nanda adora, principalmente se colocar ovo frito em cima.

ReproduÃ§Ã£o do Instagram @nandacosta

JosÃ© SimÃ£o – O humorista paulista, que tambÃ©m Ã© jornalista, tambÃ©m tem ascendÃªncia Ã¡rabe. E nÃ£o se importa de fazer piada com os ancestrais. Todo mundo entra na panela.

ReproduÃ§Ã£o do Instagram @simao.z

Frejat – O cantor, compositor e guitarrista carioca tem origem Ã¡rabe por parte de pai, o advogado e polÃ­tico JosÃ© Frejat, que estÃ¡ com 98 anos.

ReproduÃ§Ã£o do Instagram @frejatoficial

JoÃ£o Bosco – O cantor, compositor e violonista mineiro Ã© filho de libanÃªs. O irmÃ£o dele, Tunai, tambÃ©m foi mÃºsico e morreu em janeiro de 2020, aos 69 anos.

instagram/@joaoboscoreal

MaurÃ­cio Mattar – O ator carioca tem origem libanesa e portuguesa. O sobrenome Mattar Ã© muito comum no LÃ­bano.

ReproduÃ§Ã£o/@mauriciomattar

Tania Khalil – A atriz paulista transformou o sobrenome original Calil em Khalil para a carreira artÃ­stica. Ela Ã© filha de descendentes de sÃ­rios e espanhÃ³is.

ReproduÃ§Ã£o do Instagram @taniakhallil

Tony Kanaan – O piloto baiano campeÃ£o de FÃ³rmula Indy, tem um nome que jÃ¡ revela a origem Ã¡rabe: Antoine Rizkallah Kanaan Filho. Ele Ã© oriundo de famÃ­lia libanesa que segue a Igreja Maronita.

ReproduÃ§Ã£o do Instagram do @tkanaan

Zagallo – O ex-jogador e ex-treinador alagoano campeÃ£o pela SeleÃ§Ã£o Brasileira, tem sobrenome que revela sua origem. Zagallo vem do Ã¡rabe al-zagal, que significa “pessoa vigorosa”. Ele morreu em 5/1/2024, aos 92 anos.

Valter Campanato AgÃªncia Brasil wikimedia commons

XandÃ£o – O jogador de futebol paulista se chama Alexandre Luiz Reame e tem ascendÃªncia argelina. Mas sua dupla cidadania Ã© italiana.

ReproduÃ§Ã£o do Instagram @xandao4oficial

Ali Kamel – O ex-diretor de jornalismo da TV Globo, carioca, se chama Ali Ahamad Kamel Ali Harfouche. Ele Ã© descendente de sÃ­rios.

DivulgaÃ§Ã£o/TV Globo

Beto Carrero – O caubÃ³i e empresÃ¡rio paulista, que morreu aos 70 anos deixando um parque temÃ¡tico (Beto Carrero World) em Santa Catarina, era filho de Alexandre Murad. Seu nome verdadeiro era JoÃ£o Batista SÃ©rgio Murad.

Ricardo Stuckert/PR - WikimÃ©dia Commons

Geraldo Alckmin – O polÃ­tico e mÃ©dico paulista, vice-presidente do Brasil, descende de uma famÃ­lia de imigrantes Ã¡rabes cuja grafia original do sobrenome era Alkmin, do polÃ­tico mineiro JosÃ© Maria Alkmin.

ReproduÃ§Ã£o do Twitter @geraldoalckmin

Arnaldo Jabor – O cineasta, jornalista e escritor carioca, que morreu em fevereiro de 2022, aos 81 anos, era descendente de sÃ­rios.
reproduÃ§Ã£o TV Globo

Michel Temer – O politico paulista Ã© filho de imigrantes libaneses que chegaram ao Brasil na dÃ©cada de 1920 e se estabeleceram no interior paulista.

ReproduÃ§Ã£o do Instagram @micheltemer

Guilherme Karam – O ator carioca morreu aos 58 anos, vÃ­tima de uma doenÃ§a degenerativa. Seu sobrenome Karam Ã© muito comum no LÃ­bano.

ReproduÃ§Ã£o de Foto: TV Globo / Gianne Carvalho

Sabrina Sato – A atriz e apresentadora paulista tem ascendÃªncia libanesa e japonesa. Ã‰ filha do empresÃ¡rio Omar Rahal, filho de libanÃªs, e da psicÃ³loga Kika Sato Rahal, filha de japoneses.

ReproduÃ§Ã£o do Instagram @sabrinasato

