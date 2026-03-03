Tim Allen, aos 72 anos, volta a dublar Buzz Lightyear em ‘Toy Story’

Por Flipar
Tim Allen completou 72 anos no dia 13/07/2025. E no vasto currículo tem o personagem como um dos destaques. Buzz o popularizou mundialmente.
Conheça a seguir a sua trajetória!
Natural de Denver, capital e cidade mais populosa do estado do Colorado, Tim Allen é o terceiro de seis filhos do casal Martha Katherine e Gerald M. Dick.
Na juventude, ele estudou na Seaholm High School, em Birmingham, no Michigan, onde frequentou aulas de teatro e música – de onde nasceu sua paixão por piano clássico.
Ele deu início à carreira como comediante em 1975, um ano antes de se formar em comunicação, com especialização em produção de rádio e televisão.
No fim da década de 1970, Tim Allen passou 28 meses preso por tráfico de drogas após ser flagrado com cocaína. Em seguida, após conquistar a liberdade ele foi morar em Los Angeles e passou a trabalhar no The Comedy Store, clube de comédia local.
Porém, foi apenas em 1988 que o ator estreou no cinema, no filme ?Tropical Snow?, do diretor colombiano Ciro Durán. Ele fez uma participação especial como um carregador de bagagem.
A fama veio para Tim Allen nos anos 1990, com a sitcom ?Home Improvement?, da ABC. Na série, um dos maiores sucessos da TV americana no período, ele atuou como o protagonista Tim Taylor e também foi um dos diretores.
?Home Improvement? teve oito temporadas – entre 1991 e 1999 – e rendeu a Tim Allen o Globo de Ouro de 1995 na categoria Melhor Ator em Série de TV – Comédia ou Musical.
Na mesma época, o ator destacou-se no cinema com o filme ?Meu Papai é Noel? , da Walt Disney Pictures. Em 2002, ele voltou ao papel nas sequências – ?Meu Papai é Noel 2?, e em ?Meu Papai é Noel 3?.
Em 1994, ele ainda lançou o livro autobiográfico que liderou a lista de mais vendidos do jornal ?The New York Times?.
Em 1995, Allen deu voz ao personagem Buzz Lightyear em ?Toy Story?, animação blockbuster da Disney/Pixar.
Tim Allen voltou a dublar o famoso personagem nos três filmes seguintes da franquia – ?Toy Story 2? (1999), ?Toy Story 3? (2010) e ?Toy Story 4? (2019). E estará no quinto filme, noa cinemas em 2026.
“Se eles não tivessem criado um roteiro brilhante, eles não teriam feito isso, e não teriam me chamado nem ao Tom. É realmente inteligente”, afirmou Allen em entrevista a respeito de ?Toy Story 5?, referindo-se a Tom Hanks, que dá voz ao xerife Woody na animação.
Tim Allen estrelou diversos outros filmes em sua carreira, como ?Heróis Fora de Órbita? (1999), ?Soltando os Cachorros? (2006) e ?Enlouquecendo com a Liberdade? (2010).
Outra habilidade de Allen é na narração de comerciais, tendo participado de campanhas de veículos e da Sopa Campbell.
Entre 2011 e 2017, Tim Allen voltou a protagonizar uma sitcom da ABC, ?Last Man Standing?, da qual também foi produtor executivo.
Em 2004, o comediante ganhou uma estrela na cobiçada Calçada da Fama de Hollywood por suas contribuições à indústria cinematográfica.
Uma curiosidade da vida pessoal de Allen é que o ator nutre enorme paixão por carros, ostentando uma coleção, com modelos raros dos anos 40, 50 e 60 em seu acervo.
Tim Allen foi casado entre 1984 e 1999 com Laura Deibel, com quem teve a filha Katherine. Em 2006, ele firmou casamento com a atriz Jane Hajduk, mãe de sua filha Elizabeth, nascida em 2009.