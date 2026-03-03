Band aposta em mais uma novela turca: conheça atores turcos de sucesso

Por Flipar
Entre 2015 e 2019, também foram ao ar na Band títulos turcos como ?Mil e Uma Noites?, ?Fatmagül?, ?Sila?, ?Ezel?, entre outros.
O entretenimento produzido na Turquia é atração também na Record, onde a novela turca ?Mãe? estreou no dia 27 de outubro, no horário das 21h. Exibida originalmente entre 2016 e 2017, ?Mãe? conta a história de Zeynep, uma professora substituta que protege Melek, uma aluna vítima de maus-tratos, ao fugir com ela e criá-la como filha.
Antes, a emissora já havia levado ao ar as produções turcas Força de Mulher e O Senhor e a Serva. A primeira acompanha a trajetória de uma mãe solo que enfrenta perdas e desafios emocionais para criar os filhos. Já a segunda é um drama ambientado no Império Otomano, centrado nas disputas de poder.
Além disso, outras produções turcas têm sido disponibilizadas em plataformas de streaming, como Globoplay e HBO Max, onde frequentemente figuram entre os conteúdos mais assistidos.
No Emmy Internacional, premiação que reconhece as melhores produções televisivas do mundo, o embate Brasil × Turquia na categoria Melhor Telenovela ocorreu em 2017, 2023 e 2025.
Em 2017, as novelas brasileiras ?Velho Chico? e ?Totalmente Demais? perderam o Emmy Internacional de Melhor Telenovela para a turca ?Amor Sem Fim?.
Já em 2023, ?Yarg?: Segredos de Família? venceu as brasileiras ?Cara e Coragem? e ?Pantanal?.
A vencedora do Emmy Internacional de 2025 foi a novela turca ?Deha? que disputou com a brasileira ?Mania de Você? e as espanholas ?Regreso a las Sabinas? e ?Valle Salvaje?.
Com histórias que emocionam o público, romances intensos e protagonistas marcantes, as novelas turcas se tornaram um fenômeno mundial. Agora, confira alguns dos atores turcos mais famosos.
Can Yaman ? Nascido em 8 de novembro de 1989, o ator é conhecido pelas novelas ?A Sonhadora?, ?Dolunay? e ?Sr. Errado?. O galã tem investido em produções internacionais, estrelando séries na Espanha e na Itália, por exemplo.
Demet Özdemir ? Nascida em 26 de fevereiro de 1992, é uma das atrizes turcas mais conhecidas internacionalmente. Foi protagonista de ?A Sonhadora? e ?Meu Lar, Meu Destino?.
Tuba Büyüküstün ? Nascida em 5 de julho de 1982 e mãe de gêmeas, Tuba é a única atriz turca indicada ao Emmy Internacional na categoria Melhor Atriz. Ficou famosa pelas novelas ?Dinheiro Sujo e Amor?, ?Cesur ve Güzel? e ?20 Dakika?.
Engin Akyürek ? Nascido em 12 de outubro de 1981, foi protagonista de diversas novelas turcas de sucesso internacional e é um dos atores mais exportados da Turquia. Destacam-se suas atuações em ?Dinheiro Sujo e Amor?, que lhe rendeu uma indicação ao Emmy Internacional de Melhor Ator, ?Fatmagül ? A Força do Amor? e ?A Filha do Embaixador?.
Burak Özçivit ? Nascido em 24 de dezembro de 1984, é o galã de ?Amor Sem Fim?, novela vencedora do Emmy Internacional.
Neslihan Atagül ? Nascida em 20 de agosto de 1992, protagonizou ?Amor Sem Fim? e outras novelas de sucesso, como ?A Filha do Embaixador?, que precisou deixar por problemas de saúde, e ?Fatih Harbiye?, na qual contracenou com o marido e pai de seu filho, Kadir Do?ulu.
Birce Akalay ? Nascida em 19 de junho de 1984, protagonizou novelas e séries de sucesso como ?O Preço da Paixão?, ?Asas da Ambição? e ?A Escolha?.
Sinem Ünsal ? Nascida em 21 de junho de 1993, protagonizou a novela ?Um Milagre?, remake turco de ?O Bom Doutor?, e atualmente estrela ?Uzak ?ehir?, a novela de maior audiência na Turquia em 2025.
Kerem Bürsin ? Nascido em 4 de junho de 1987, o ator tem muitos fãs no Brasil e é conhecido por protagonizar ?Será Isso Amor??.
Elçin Sangu ? Nascida em 13 de agosto de 1985, é famosa por seus papéis em ?Amor de Aluguel?, ?Destinos Cruzados? e ?Çöp Adam?.
Ça?atay Ulusoy ? Nascido em 23 de setembro de 1990, é conhecido por seus trabalhos em ?O Segredo de Feriha?, ?Medcezir? (remake da série americana The O.C.), ?O Último Guardião?, ?Içerde? e ?Esref Rüya?.
Beren Saat ? Nascida em 26 de fevereiro de 1984, é lembrada por interpretar Bihter na famosa novela ?Amor Proibido?. Também protagonizou ?Fatmagül ? A Força do Amor? e ?O Segredo do Templo? (Netflix).
K?vanç Tatl?tu? ? Nascido em 27 de outubro de 1983, é conhecido por seus papéis em ?Amor Proibido?, ?Aile: Laços de Família?, ?Cesur ve Güzel? e ?Kuzey Güney?.
Asl? Enver ? Nascida em 10 de maio de 1984, em Londres, é famosa por protagonizar ?Sol de Inverno?, ?A Escolha?, ?Para Sempre no Meu Coração? e ?Berço de Ouro?.
Burcu Özberk ? Nascida em 11 de dezembro de 1989, é conhecida por suas atuações em ?Armadilha do Amor?, ?Filhas do Sol? e ?Esqueça-me Se Puder?.
Hande Erçel ? Nascida em 24 de novembro de 1993, tornou-se famosa por ?Será Isso Amor??, novela que conquistou grande popularidade no Brasil.
Deniz Baysal ? Nascida em 5 de abril de 1991, é conhecida por seu trabalho no filme ?Milagre na Cela 7? e nas novelas ?Sra. Fazilet e Suas Filhas? e ?Te?kilat?, nas quais formou par romântico com o ator Ça?lar Ertu?rul.
Ça?lar Ertu?rul ? Nascido em 5 de novembro de 1987, é conhecido por seus papéis em ?Armadilha do Amor?, ?Sra. Fazilet e Suas Filhas? e ?Te?kilat?.
?brahim Çelikkol ? Nascido em 14 de fevereiro de 1982, é conhecido por protagonizar novelas de sucesso como ?O Preço da Paixão?, ?Intersection?, ?Meu Lar, Meu Destino? e ?Asas da Ambição?.
Bergüzar Korel ? Nascida em 27 de agosto de 1982, é uma das atrizes mais respeitadas da Turquia. Ficou famosa por seu papel em ?Mil e Uma Noites?, novela em que contracenou com Halit Ergenç, seu marido na vida real. Também estrelou produções de sucesso como ?Karaday?? e ?Wounded Love?.
Halit Ergenç ? Nascido em 30 de abril de 1970, é um dos atores mais consagrados da televisão turca. Tornou-se conhecido internacionalmente por suas atuações em ?Mil e Uma Noites?, ?O Século Magnífico? e ?Wounded Love?.
Cansu Dere ? Nascida em 14 de outubro de 1980, a protagonista de ?Mãe?, Cansu ganhou notoriedade com a novela ?Sila: Prisioneira do Amor? e protagonizou outras novelas de sucesso como ?Ezel? e ?Iludida?.
Kaan Urganc?o?lu ? Nascido em 8 de maio de 1981, alcançou projeção internacional ao protagonizar novelas de sucesso, como ?Amor sem Fim?, ?Love 101? e ?Yarg?: Segredos de Família?.
P?nar Deniz ? Nascida em 4 de novembro de 1993, ela ganhou destaque com o papel em ?Wounded Love?, ?Love 101? e ?Yarg?: Segredos de família?.