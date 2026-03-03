Curiosidades de Laje da Jagua, em Santa Catarina: Mais de 70 naufrágios e maior onda do Brasil

Por Flipar
Descoberta em 2003, a Laje já sediou competições e é candidata a tornar Jaguaruna a ?Capital Nacional da Maior Onda do Brasil?.
Por conta das ondas gigantes, a região do Cabo de Santa Marta, onde a Laje está localizada, tem histórico de naufrágios.
Cerca de 72 embarcações afundaram ali entre os séculos 19 e 20. O local fazia parte de uma rota comercial.
As ondas gigantes são geradas pelo fenômeno chamado de “empinamento” (“shoaling”, em inglês), no qual uma onda de águas profundas emerge para a superfície.
Nazaré, Portugal ? É considerado o maior palco do surfe de ondas gigantes no planeta. Graças ao ?Canhão da Nazaré?, um desfiladeiro submarino profundo, as ondas podem ultrapassar 30 metros, atraindo surfistas renomados.