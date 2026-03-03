Animal com 20 braços atrai curiosidade na Antártida

Por Flipar

Os cientistas coletaram esses dados durante expedições ao Oceano Antártico entre 2008 e 2017.
wikimedia commons Liam Quinn

Os cientistas acreditam que o ?moranguinho? viva em algum lugar entre 65 e 1.000 metros de profundidade no mar.
domínio público

Ao estudar o DNA e a forma do corpo, cientistas conseguiram identificar e classificar esses animais extras do grupo Promachocrinus.
domínio público

Todas as descobertas foram publicadas em uma revista chamada ?Invertebrate Systematics? em julho de 2024.
divulgação wisconsin university

Apesar de serem descobertas empolgantes, os pesquisadores dizem que ainda há muita coisa para desvendar sobre os animais do mar na Antártica.
66 north Unsplash

Para os cientistas, é preciso fazer mais estudos para entender completamente a variedade de seres vivos nessa área. Saiba mais sobre os invertebrados!
NOAA Unsplash

Animais invertebrados são aqueles que não possuem uma coluna vertebral ou espinha dorsal.
montagem / wikimedia commons

Esses animais não têm uma estrutura óssea interna que suporte e proteja a medula espinhal, como os vertebrados (animais com coluna vertebral) têm.
Wikimedia Commons/Dan90266

Os invertebrados abrangem uma grande diversidade de formas e tamanhos, desde pequenos insetos até moluscos, vermes, águas-vivas e muito mais.
wikimedia commons © 2017 Jee & Rani Nature Photography

Eles são o maior grupo de animais do mundo, com mais de 95% de todas as espécies conhecidas. Os invertebrados podem ser encontrados em todos os habitats do planeta, desde os oceanos mais profundos até os desertos mais secos.
wikimedia commons Alandmanson

Mesmo não tendo uma coluna vertebral, muitos invertebrados possuem outras estruturas de suporte, como exoesqueletos (caso dos insetos) ou estruturas mais flexíveis.
wikimedia commons Muhammad Mahdi Karim

Alguns invertebrados são muito pequenos, como os protozoários, que podem ter apenas alguns micrômetros de comprimento.

wikimedia commons Frank Fox, Sergey Karpov, CDC/ Dr. Stan Erlandsen

Esponjas, nematelmintos (lombrigas), moluscos (caracóis, ostras e polvos), anelídeos (minhocas), artrópodes (insetos, aranhas, caranguejos e camarões) e equinodermos (estrelas-do-mar, ouriços-do-mar e pepinos-do-mar) são exemplos conhecidos de invertebrados.
wikimedia commons Igor Alexandre Souza

