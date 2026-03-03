Animal com 20 braços atrai curiosidade na Antártida

Por Flipar
Os cientistas coletaram esses dados durante expedições ao Oceano Antártico entre 2008 e 2017.
Os cientistas acreditam que o ?moranguinho? viva em algum lugar entre 65 e 1.000 metros de profundidade no mar.
Ao estudar o DNA e a forma do corpo, cientistas conseguiram identificar e classificar esses animais extras do grupo Promachocrinus.
Todas as descobertas foram publicadas em uma revista chamada ?Invertebrate Systematics? em julho de 2024.
Apesar de serem descobertas empolgantes, os pesquisadores dizem que ainda há muita coisa para desvendar sobre os animais do mar na Antártica.
Para os cientistas, é preciso fazer mais estudos para entender completamente a variedade de seres vivos nessa área. Saiba mais sobre os invertebrados!
Animais invertebrados são aqueles que não possuem uma coluna vertebral ou espinha dorsal.
Esses animais não têm uma estrutura óssea interna que suporte e proteja a medula espinhal, como os vertebrados (animais com coluna vertebral) têm.
Os invertebrados abrangem uma grande diversidade de formas e tamanhos, desde pequenos insetos até moluscos, vermes, águas-vivas e muito mais.
Eles são o maior grupo de animais do mundo, com mais de 95% de todas as espécies conhecidas. Os invertebrados podem ser encontrados em todos os habitats do planeta, desde os oceanos mais profundos até os desertos mais secos.
Mesmo não tendo uma coluna vertebral, muitos invertebrados possuem outras estruturas de suporte, como exoesqueletos (caso dos insetos) ou estruturas mais flexíveis.
Alguns invertebrados são muito pequenos, como os protozoários, que podem ter apenas alguns micrômetros de comprimento.
Esponjas, nematelmintos (lombrigas), moluscos (caracóis, ostras e polvos), anelídeos (minhocas), artrópodes (insetos, aranhas, caranguejos e camarões) e equinodermos (estrelas-do-mar, ouriços-do-mar e pepinos-do-mar) são exemplos conhecidos de invertebrados.