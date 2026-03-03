Litoral de Santa Catarina abriga maior monumento arqueológico do mundo

Por Flipar
O nome “sambaqui” vem do Tupi Guarani e significa “monte de conchas”.
?A maior dificuldade é evitar a entrada de vândalos e conscientizar as pessoas sobre a importância de zelar por esse Patrimônio Mundial?, disse Luiz Paes.
Além da importância histórica, Jaguaruna é conhecida por suas praias de águas calmas e ideais para a família, como a Praia do Camacho e do Arroio Corrente.
Com cerca de 20 mil habitantes, a cidade tem clima agradável e forte ligação com a pesca artesanal, o que atrai turistas em busca de tranquilidade e contato com a natureza.