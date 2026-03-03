Curiosidades de lugares envoltos em mistérios ou lendas pelo mundo

Por Flipar
O Triângulo das Bermudas, no Caribe, é famoso pelo desaparecimento de navios e aviões. O magnetismo do local afetaria o funcionamento de bússolas e outros equipamentos, mas não há consenso acerca disso, o que motiva teorias sobre o lugar.
O acidente nuclear da usina de Chernobyl, em 1986, fez com que os moradores de Pripyat abandonassem suas casas às pressas, transformando o local numa cidade fantasma que ainda guarda os pertences de seus antigos habitantes.
As linhas de Naska, localizadas no deserto de mesmo nome, no Peru, são desenhos feitos no solo da área. Eles teriam sido feitos pelo povo Naska entre 400 e 650 a.C. Mesmo com a explicação histórica, há a teoria de que os desenhos são de origem extraterrestre.