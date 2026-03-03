Variedade e sabor da gastronomia asiática

Por Flipar
Sushi: Bolinho de arroz temperado com vinagre e recheado com peixe cru, frutos do mar ou outros ingredientes. Pode ser enrolado em alga marinha (maki) ou moldado à mão (niguiri).
Temaki: Cone de alga marinha recheado com arroz, peixe cru, legumes e outros ingredientes. Uma opção prática e saborosa para comer com as mãos
Onigiri: Bolinho de arroz recheado com diversos ingredientes, como salmão, atum, umeboshi ou furikake. Uma opção prática para lanches ou refeições rápidas.
Sashimi: Embora tecnicamente não seja um prato, sashimi refere-se a fatias finas de peixe cru servidas com molho de soja e wasabi. É uma iguaria apreciada pela sua simplicidade e pela qualidade dos ingredientes.
Tempura: Frutos do mar, vegetais ou carnes são revestidos com uma massa leve e crocante e fritos até ficarem dourados. O tempura é frequentemente servido com molho de tempura ou sal de limão.
Yakitori: Espetinhos de frango grelhado, geralmente temperados com molho tare (à base de shoyu, mirin e sake). Os yakitoris podem incluir diferentes partes do frango, como peito, asas ou coxas.
Gyoza: Pastéis japoneses recheados com carne moída e legumes, temperados com alho, gengibre e molho de soja. São cozidos no vapor e depois fritos até ficarem crocantes.
Edamame: Grãos de soja cozidos na água com sal. Uma opção leve e saudável, perfeita para petiscos ou acompanhamentos.
Sunomono: Salada de pepino com vinagre de arroz e gergelim. Uma salada leve e refrescante, perfeita para acompanhar os pratos principais.
Dorayaki: Panqueca recheada com pasta de feijão vermelho. Um doce popular japonês, leve e saboroso.
Matcha: Chá verde em pó batido com água quente. Uma bebida tradicional japonesa, rica em antioxidantes e com um sabor único.
No geral, a culinária japonesa é rica em nutrientes e pobre em calorias e gorduras saturadas. O consumo regular de peixe cru fornece ômega-3, importante para a saúde cardiovascular e cerebral.