Mestre do Suspense nunca recebeu Oscar: a trajetória de Alfred Hitchcock

Por Flipar

Natural de Londres, Inglaterra, Hitchcock teve uma infância marcada por uma educação católica rigorosa e por um relacionamento marcado pela disciplina excessiva de seu pai.
Essas experiências teriam deixado marcas profundas no jovem Hitchcock, influenciando inclusive seus interesses e temas que se tornaram recorrentes em seus filmes.
A trajetória na indústria cinematográfica de Hitchcock começa em 1919, aos 20 anos, quando ele ingressou como designer de intertítulos na companhia britânica Famous Players-Lasky. Nos anos seguintes, ele progrediu em diversos departamentos, como roteirista, editor e diretor assistente, aprendendo os diferentes aspectos da produção cinematográfica.

O primeiro trabalho de Hitchcock como diretor foi no filme mudo “O Jardim dos Prazeres”, de 1925.
reprodução / O Jardim dos Prazeres

A primeira grande produção do cineasta, “O Pensionista” (1927), consolidou sua reputação como diretor de suspense.
reprodução / O Pensionista

Considerado inovador em sua técnica e narrativa, o filme apresentava um assassino à espreita em um apartamento de Londres, utilizando elementos como suspense visual, voyeurismo e a manipulação da perspectiva do espectador.
reprodução / O Pensionista

Nos anos 1930, Hitchcock dirigiu vários filmes de sucesso na Grã-Bretanha, como “39 Degraus” (1935) e “A Mulher Oculta” (1938), ambos classificados entre os melhores filmes britânicos do século 20, pelo British Film Institute (BFI).
reprodução / A Mulher Oculta

Outros filmes de Hitchcock que ganharam destaque nessa época foram “Rebecca, a Mulher Inesquecível” (1940), “A Sombra de Uma Dúvida” (1943) e “Interlúdio” (1946).
reprodução / Rebecca, a Mulher Inesquecível

Em 1948, Hitchcock lançou “Festim Diabólico”, que mostrava dois homens tendo que ocultar um assassinato no local onde aconteceria uma festa momentos depois.
reprodução / Festim Diabólico

Em 1954, uma de suas maiores obras-primas: “Janela Indiscreta” (1954), narra a história de L.B. “Jeff” Jeffries (James Stewart), um fotógrafo profissional que se vê confinado em seu apartamento em Nova York, devido a uma perna quebrada.
Enquanto observa seus vizinhos pelos binóculos para passar o tempo, Jeff se convence de que presenciou um assassinato cometido por um dos vizinhos.

reprodução / Janela Indiscreta

Com a ajuda de sua namorada, a socialite Lisa Fremont (Grace Kelly), Jeff inicia uma investigação obsessiva, acumulando pistas e tentando desvendar o mistério.
reprodução / Janela Indiscreta

Quatro anos depois, Hitchcock lançou mais um filme que se tornaria um dos mais aclamados de todos os tempos: “Um Corpo que Cai” (1958).
reprodução / Um Corpo que Cai

A história segue John “Scottie” Ferguson (James Stewart), um detetive aposentado que sofre de acrofobia (medo de altura). Ele então é contratado para seguir e investigar o comportamento estranho da esposa de um um antigo amigo.
Em 1959, Hitckcock dirigiu “Intriga Internacional”, sobre um executivo de publicidade de Nova York que precisa fugir quando é confundido por um agente de governo.
Em 1960, o “mestre do suspense” lançou “Psicose”, baseado no romance de mesmo nome de Robert Bloch. A trama segue uma secretária que rouba uma grande quantia de dinheiro e foge para recomeçar sua vida.

Enquanto escapava, ela precisa se hospedar no Bates Motel, administrado por Norman Bates, um jovem perturbado que vive com sua mãe dominadora.

“Psicose” é conhecido por suas reviravoltas chocantes e uma das cenas mais icônicas da história do cinema, a do chuveiro. É considerado um clássico do suspense/terror e constantemente aparece em listas de melhores filmes de todos os tempos.
Hitchcock era famoso por fazer aparições rápidas em seus filmes, geralmente como figurante. Ele considerava essas aparições como uma forma de “assinatura” de seus trabalhos.
reprodução / Pavor nos Bastidores

Ele também era conhecido por sua colaboração com os principais atores e atrizes da época, incluindo Cary Grant, Ingrid Bergman, James Stewart (foto) e Grace Kelly.
Apesar de ser nomeado cinco vezes ao Oscar de Melhor Diretor, Hitchcock nunca ganhou. Ele recebeu um Oscar honorário em 1968 por sua contribuição ao cinema.
Em 1979, Hitchcock recebeu o título de Cavaleiro da Ordem do Império Britânico, se tornando Sir Hitchcock, quatro meses antes de sua morte.
