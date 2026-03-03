Benefícios do consumo de alimentos que têm ômega 3

Por Flipar
Afinal, o ômega 3 (tipo de gordura boa) é um importante nutriente para o organismo humano, composto por três tipos de ácidos: EPA (eicosapentaenóico), DHA (docosahexaenóico) e ALA (alfa-linolênico).
O DHA é encontrado na substância cinzenta do cérebro. Esse lipídio desempenha função preventiva em condições como Alzheimer, depressão, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade.
O EPA, por sua vez, gera compostos que atenuam as inflamações corporais, contribuindo para a melhoria de condições como artrite reumatoide, controle de níveis de colesterol, obesidade e enfermidades cardiovasculares.
O ALA é um dos elementos responsáveis pela geração de energia e participa do combate a neoplasias, além de preservar os vasos sanguíneos na região ocular.
Dessa forma, a substância é associada ao bom funcionamento do coração, do sistema vascular e do cérebro. Ela também fornece energia e conta com propriedades anti-inflamatórias.
Além disso, os alimentos ricos em ômega 3 também promovem o bom funcionamento do cérebro, pois ajudam a melhorar a atenção, a memória e a concentração, assim como evitar doenças como a depressão.
O DHA desempenha um papel fundamental na manutenção da pele com uma textura suave, hidratada e livre de rugas. Esse nutriente reduz a suscetibilidade a infecções, minimizando, assim, o risco de enfermidades dermatológicas
O ácido DHA exerce um papel na moderação da liberação protéica, promovendo uma recuperação muscular mais rápida e eficaz;
O ômega 3 é um componente vital das membranas celulares do cérebro, promovendo a comunicação entre as células nervosas e potencialmente melhorando a cognição.
A suplementação de ômega 3 normalmente é feita com a ingestão de cápsulas contendo óleo de peixe, óleo de krill, óleo de fígado de bacalhau ou produtos vegetarianos com óleo de algas.
No entanto, devem ser recomendados por um médico ou nutricionista. As cápsulas dos suplementos à base de óleo de peixe contêm, em média, 1.000 mg de óleo de peixe em cada cápsula, com 180 mg de EPA e 120mg de DHA.
O composto possui propriedades anti-inflamatórias. Ele, portanto, ajuda a reduzir a inflamação no corpo, que está relacionada a várias doenças crônicas;
Os tipos de ômega 3 podem ser encontrados especialmente nos peixes de mar, como salmão, atum e sardinha, e nas sementes como chia e linhaça.
O salmão é uma fonte de destaque de EPA e DHA, os ácidos graxos essenciais ômega 3. O consumo regular de atum, por sua vez, pode ajudar a reduzir a inflamação no corpo e melhorar a saúde da pele.
As sementes de chia são uma fonte vegetal de ALA, que é convertida em EPA e DHA no corpo. Outro grão que está associado à redução do risco de doenças cardiovasculares é a linhaça.
Ao incluir essas sementes na sua dieta diária, você vai conseguir ingerir toda a quantidade de ômega 3 que precisa no dia.
Entre as verduras, espinafre, brócolis e couve são fontes de ômega 3. O consumo regular dessas três pode contribuir para uma dieta equilibrada e promover bem-estar.
As nozes são conhecidas por serem uma fonte significativa de ácido alfa-linolênico (ALA), um dos componentes do ômega 3. Já as amêndoas são poderosos antioxidantes que contribuem para a saúde da pele e do sistema imunológico.
Outras duas sementes que fornecem o ômega 3 são as de girassol e os grãos de soja. Essa última é rica em proteínas e é benéfica para o coração e saúde cardiovascular.
O abacate contém ALA, que oferece um suporte importante para a saúde cardiovascular e ajuda a reduzir inflamações.
Embora em menor quantidade, o feijão preto também contém ômega 3, contribuindo para a sua ingestão. Uma fonte rica e fibras, proteínas e outros nutrientes essenciais, que contribui para uma dieta equilibrada.
Por fim, outro alimento que tem ômega 3 em menor quantidade, porém traz inúmeros benefícios à saúde é o ovo. Ajudam no melhor funcionamento da parte cardíaca e cerebral do corpo humano.
Para adultos saudáveis, muitas organizações de saúde recomendam uma ingestão de EPA e DHA combinados na faixa de 250 a 500 miligramas por dia.