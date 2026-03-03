As cidades mais poluídas do planeta

Por Flipar
Embora sofra alterações durante o dia, a lista, que abarca 7.300 cidades em 131 países, registra presença contínua de algumas cidades nas primeiras posições. Confira as dez mais frequentes no início de 2024!
Nova Délhi, na Índia – classificação do ar: insalubre.
Capital da Índia, Nova Délhi é a segunda cidade mais populosa do mundo (quase 33 milhões de habitantes). Representa um crônico problema do país asiático, um dos que têm mais localidades destacadas entre os de pior qualidade do ar.
Cracóvia, na Polônia – classificação do ar: insalubre.
Karachi, no Paquistão – classificação do ar: insalubre.
Maior cidade e centro financeiro do Paquistão, Karachi foi considerada uma das cidades menos habitáveis do mundo em levantamento da The Economist Intelligence Unit. Problemas de infraestrutura, meio-ambiente e saúde foram considerados na avaliação.
Mumbai, na índia – classificação do ar: insalubre.
A cosmopolita Mumbai (antiga Bombaim) sofre com a má qualidade do ar que afeta boa parte das grandes cidades indianas – problema crônico dos países dessa região da Ásia.
Cidade do México – classificação do ar: insalubre.
A capital mexicana, segunda cidade mais populosa da América Latina atrás apenas de São Paulo, chegou a ter a má fama de mais poluída do mundo por muitos anos.
Shenyang, na China – classificação do ar: insalubre.
Capital da provincia de Liaoning, no nordeste chinês, Shenyang é caracterizada pela forte presença de indústrias e já sofreu em diversos períodos com as ondas de poluição que tornaram o país uma referência negativa no tema.
Bishkek, no Quirguistão – classificação do ar: insalubre.
Capital do Quirguistão, na Ásia central, Bishkek sofre com poluição especialmente pela fumaça da queima de carvão utilizado no aquecimento das casas, de acordo com relatório da ONU.
Lahore, no Paquistão – classificação do ar: insalubre.
Capital da província de Panjabe, a grandiosa cidade paquistanesa de Lahore registrou em 2022 picos de poluição que levaram o governo local a decretar ?emergência ambiental e de saúde?, com fechamento de escolas, parques e centros comerciais.
Calcutá, na Índia – classificação do ar: nível perigoso para a saúde.
Capital do estado de Bengala Ocidental, Calcutá tem batido recordes de poluição atmosférica mesmo com medidas drásticas, como proibição de circulação de carros com de 15 anos de fabricação.
Daca, Bangladesh – classificação do ar: nível perigoso para a saúde.
Capital de Bangladesh, no sul da Ásia, Daca tem aparecido com frequência na liderança entre as cidades mais poluídas do mundo.