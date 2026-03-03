Cidades ‘bike-friendly’ que valorizam o ciclismo

Por Flipar
A maioria delas fica na Europa, segundo o mais recente Índice Global de Cidades Amigas de Bicicletas. A seguradora analisou 90 cidades em todo mundo e classificou-as com base em seis parâmetros principais.
Entre eles, estão a percentagem de utilizadores de bicicleta, condições climatéricas, crime e segurança (como acidentes e taxas de roubo de bicicletas), infraestrutura, oportunidades de partilha de bicicletas e eventos especiais como “dias sem carro.?
Os resultados finais são apresentados numa escala de 0 a 100. As cidades europeias encabeçaram a lista, principalmente graças às ciclovias de qualidade e às condições meteorológicas que incluem um elevado número de dias ?cicláveis.? Confira a lista.
10ª – Hanôver, Alemanha: A cidade alemã na Baixa Saxónia tem parques esplêndidos. Chegou ao top 10 este ano graças à infraestrutura de qualidade e aos eventos que promovem o ciclismo, incluindo os “dias sem carro.?
9ª – Brémen, Alemanha: Com um terreno muito plano e ciclovias que cruzam a cidade e a conectam a outras cidades próximas.
Bremen também é a primeira cidade alemã a ter uma “zona de bicicletas” inteira em Neustadt – um bairro com limite de velocidade de 30 km/h, no qual as bicicletas têm prioridade e onde o ciclismo lado a lado é permitido.
8ª – Berna, Suíça: De acordo com o índice, a capital suíça investiu muito em infraestrutura ciclável de qualidade, tem pontuações particularmente altas na partilha de bicicletas e organiza regularmente “dias sem carros.” A cidade também tem uma taxa de mortalidade muito baixa entre os ciclistas.
7ª – Hangzhou, China: A cidade é a única não europeia que integra o exclusivo ranking. Ela tem 30% de ciclistas entre a população e pontua mais do que a maioria das cidades rivais quando se trata de partilha de bicicletas.
6ª – Malmö, Suécia: A cidade tem uma taxa de mortalidade especialmente baixa entre os ciclistas graças à infraestrutura de qualidade e aos eventos regulares que promovem o ciclismo.
5ª – Amsterdã, Países Baixos: Talvez esperasse que a capital holandesa liderasse este ranking, mas a pontuação em matéria de segurança ajuda a justificar o contrário: Amsterdã é palco de mil acidentes por cem mil ciclistas.
4ª – Copenhagen, Dinamarca: A capital não só é mais segura para os ciclistas, como também para as bicicletas, graças à baixa taxa de roubo e aos “dias sem carro.
“A cidade está a investir bastante em infraestrutura ciclável e a maioria dos residentes que pedalam continuam a fazê-lo durante o longo e difícil inverno dinamarquês.
1ª – Utrecht, Países Baixos: A cidade possui pontuações altas por causa da infraestrutura ciclável e das condições climatéricas. Mais da metade da população (51%) usa a bicicleta no dia-a-dia.
Surgido em 1997 no território francês, o Dia Mundial sem Carro (22 de setembro) foi criado com a proposta de que, na data, os motoristas de veículos automotores busquem alternativas de locomoção, conforme explica o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR).
Além da bicicleta, opções de transporte público, como trens, metrôs e também ônibus, estão entre as possibilidades. O objetivo é estimular uma reflexão sobre o uso excessivo do automóvel, em defesa do meio ambiente e da qualidade de vida nas cidades.
O CAU/BR afirma que esse dia é importante porque o ?consumo de combustíveis traz, consequentemente, mais poluentes para a atmosfera, principalmente, o gás carbônico (CO2)” considerado por muitos especialistas um dos principais responsáveis pela intensificação do efeito estufa e o agravamento do aquecimento global ocasionando também as mudanças climáticas e as catástrofes ambientais?.
