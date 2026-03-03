Praias e vilas de Creta atraem turistas à Grécia

Por Flipar
História e cultura: Creta é considerada o berço da civilização minoica, uma das mais antigas da Europa.
Os vestígios dessa civilização podem ser encontrados em diversos sítios arqueológicos espalhados pela ilha, como o Palácio de Cnossos, em Heraclião, a capital de Creta.
A ilha também possui uma rica história medieval, com diversos castelos e fortalezas que podem ser visitados.
Creta também foi palco de importantes eventos históricos, como a Batalha de Creta, durante a Segunda Guerra Mundial.
Belezas naturais: A ilha grega é um paraíso para os amantes da natureza, com paisagens montanhosas e picos que ultrapassam 2.000 metros de altitude, desfiladeiros impressionantes, como o desfiladeiro de Samaria, o maior da Europa.
Quem estiver disposto a caminhar bastante (cerca de 6 a 8 horas, dependendo do seu ritmo) pode seguir uma trilha que passa pelas paredes do desfiladeiro, que chegam a quase 300 metros de altura! No final, é servida uma refeição em uma taverna com vista para o Mar Mediterrâneo.
Destaques à parte, as praias de Creta são famosas por suas águas cristalinas e areias douradas. Algumas das mais populares da ilha são Elafonisi (foto), Balos, Falasarna e Vai.
Cidades e vilas: Creta possui diversas cidades e vilas charmosas que vale a pena visitar. Heraclião, a capital da ilha, é uma cidade moderna com um centro histórico interessante.
Já Chania, a segunda maior cidade de Creta, é conhecida por seu porto veneziano e suas ruas estreitas. Rethymno é outra cidade histórica com um belo centro medieval.
As vilas de Creta também são um ótimo lugar para relaxar e experimentar a cultura local. Algumas das vilas mais charmosas da ilha são Anopoli, Spili, Loutro e Agios Nikolaos.
Gastronomia: A culinária cretense é conhecida por ser saborosa e saudável. As receitas da ilha são feitas em geral com produtos frescos, como azeite de oliva, queijo, mel e frutas.
Um dos dos pratos típicos mais conhecidos de Creta é o “dakos”, uma salada com tomate, pepino e queijo feta.
Outros pratos bem populares são o “gamopilafo”, um risoto com carne de cabra (foto), e o “kalitsounia”, um pastel recheado com queijo ou verduras.